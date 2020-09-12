Кабмин РФ расширил список не подлежащих налогообложению премий

https://static.news.ru/photo/b6b88542-f4d8-11ea-93ed-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: static.government.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал документ, расширяющий перечень не облагаемых налогом премий в области науки и культуры, передаёт пресс-служба кабмина РФ. В список добавили 13 наград.

Среди них четыре премии, присуждаемые каждые три года Российской академией наук (РАН). Они названы в честь выдающихся исследователей, говорится в сообщении на официальном сайте правительства, где и опубликовано постановление Мишустина.

[Премии имени] А. А. Баева, А. А. Бочвара, В. А. Коптюга и Д. С. Лихачёва. В список также включена ежегодная премия РАН за лучшие работы по популяризации науки, — передаёт кабмин.

Раздел, посвящённый культуре и искусству, расширили двумя премиями президента РФ. Их присуждают молодым деятелям культуры и писателям — это премии Международного конкурса оперных певцов имени Елены Образцовой и премии Кандинского. Кроме того, в списке оказались премии в области литературы: «Ясная Поляна», «НОС», «Лицей», а также премия Александра Солженицына. Одновременно распоряжение правительства исключило из списка 11 премий, прекративших существование.

Одобренный документ поможет дополнительно поощрять одарённых литераторов, музыкантов, художников, поддержать исследователей, показывающих высокие результаты в профессиональной деятельности.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Указ подписал Владимир Путин. В нём говорится, что учёного отметили «за большой вклад в развитие науки и многолетнюю плодотворную деятельность».

Сергеев возглавляет РАН с сентября 2017 года. Он является лауреатом Госпремии РФ в области науки и техники за работы по оптической томографии биотканей, премии правительства РФ за работы по созданию петаваттного лазерного комплекса, а также премии Грубера по космологии и международной медали «За вклад в развитие нанонауки и нанотехнологий».