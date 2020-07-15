Кабмин подготовил поправки в КоАП для защиты должников от коллекторов

https://static.news.ru/photo/1d32a866-c74d-11ea-8087-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jan Tepass/imagebroker.com/Global Look Press

Правительство разработало в поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) в целях защиты прав граждан-должников. Они предусматривают усиление ответственности за нарушения законодательства, допущенные при взыскании просроченной задолженности.

Усилим защиту людей, которые взяли кредит, но пока не могут его вернуть. Нередко одни кредитные организации передают другим просроченные долги, и те начинают звонить должникам, угрожать, требуя вернуть деньги. Суды часто сталкиваются с проблемой защиты людей от такого давления, — цитирует «Интерфакс» премьер-министра Михаила Мишустина.

Он пояснил, что поправки предусматривают штрафы для кредитных организаций в случае угроз должникам. Размер взысканий составит от 50 тысяч до полумиллиона рублей.

Кроме того, рассмотрением подобных дел сможет заниматься Федеральная служба судебных приставов (ФССП). Ей будут предоставлены соответствующие полномочия, добавил премьер.

Ранее NEWS.ru писал, что в Совфеде одобрили закон о предоставлении пенсионерам и пострадавшим от пандемии коронавируса предпринимателям отсрочки для погашения задолженностей по кредитам, налогам и другим платежам. Для первых её срок составит два года при условии, что сумма кредита, по которому есть задолженность не превышает 1 млн рублей. Кроме того, у гражданина не должно быть иного дохода кроме пенсии, а её размер — не выше двух МРОТ.

Бизнес получит рассрочку по оплате задолженностей сроком на год. Их необходимо будет погашать ежемесячно равными платежами. В случае нарушения графика постановление о рассрочке будет отменено.