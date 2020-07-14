В Совфеде одобрили закон об отсрочке по долгам для пенсионеров и бизнеса

https://static.news.ru/photo/5e82b506-c674-11ea-b747-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сенаторы одобрили закон, которые предоставляет пенсионерам и пострадавшим от пандемии коронавируса предпринимателям отсрочку для погашения задолженностей по кредитам, налогам и другим платежам.

Действие закона распространяется на пенсионеров, которые не имеют никаких иных источников дохода, кроме пенсии, а её размер не превышает двух МРОТ. На основании заявления и без обращения в суд они могут получить отсрочку выплаты долгов по кредитам в пределах 1 млн рублей на срок до двух лет. При этом судебным приставам запрещается осматривать, арестовывать и изымать движимое имущество этих лиц до конца 2020 года. Исключение сделано только для транспортных средств.

Что касается индивидуальных предпринимателей и субъектов малого и среднего бизнеса, то им предоставляется однократная внесудебная рассрочка сроком до одного года и не позднее, чем до августа 2021 года. Речь идёт о долгах по налогам, сборам, страховым взносам и кредитным договорам в пределах до 15 млн рублей. Нормы закона распространяются на документы, предъявленные к принудительному исполнению до 1 октября 2020 года.

Юрлицо, воспользовавшееся рассрочкой, должно будет ежемесячно равными платежами погашать задолженности. В случае нарушения им графика, постановление о рассрочке будет отменено.

В период действия рассрочки запрещается совершение сделок, связанных с выдачей поручительств, гарантий, отчуждением или обременением принадлежащего юрлицу имущества. Кроме того, оно не вправе выплачивать дивиденды и иные платежи по бумагам, доходы по долям, распределять прибыль между учредителями.

Рассрочка не распространяется на выплату зарплат и выходных пособий, исполнение требований о компенсации морального вреда, по возмещению вреда здоровью и вреда в связи со смертью кормильца, сообщае т ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что в Минфине высказались против налоговой отсрочки для арендодателей офисных помещений. В ведомстве считают, что бюджет из-за этого пострадает настолько, что не сможет исполнить своих обязательств.