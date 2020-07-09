Минфин РФ не поддержал инициативу налоговой отсрочки для арендодателей

Министерство финансов не поддерживает предложение о налоговой отсрочке для арендодателей офисных помещений, так как бюджет из-за этого пострадает настолько, что не сможет исполнить своих обязательств.
Инициатива о послабления поступила из Совета Федерации. Письмо премьеру Михаилу Мишустину направил глава экономического комитета верхней палаты парламента Андрей Кутепов. Просьбу он обосновал экономической ситуацией обусловленной пандемией коронавируса.
В результате принятия этого предложения объем выпадающих доходов бюджетов бюджетной системы РФ может составить порядка 167,2 миллиардов рублей, что в текущих экономических условиях приведёт к существенным рискам исполнения обязательств государства и невозможности оказания необходимой поддержки населению, организациям, субъектам РФ, — приводит РИА Новости ответ Минфина.
В связи с изложенным «рассматриваемое предложение не поддерживается», говорится в письме за подписью замминистра Андрея Круглова.
Ранее правительство Российской Федерации рекомендовало снизить имущественные налоги для арендодателей в обмен на снижение ставок аренды или отсрочки платежей для арендаторов отдельных категорий бизнеса.
Из-за ситуации с коронавирусом, как считает эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский, из всех арендодателей больше всего пострадали те, кто предоставляет офисы. Дело в том, что люди адаптировались к удалённой работе. Крупные арендаторы будут сокращать занимаемые площади, так как бэк-офисы показывают неплохие результаты и при работе из дома, либо уходить в коворкинги — единственный сегмент, который не просто выдержит кризис, но ещё и будет развиваться, приводил NEWS.ru мнение эксперта.
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