Минфин РФ не поддержал инициативу налоговой отсрочки для арендодателей

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Депутаты Госдумы приняли закон об организации системы электронного документооборота между участниками системы tax free. Магазины смогут формировать чек в электронной форме при продаже товаров иностранцу в течение одного дня на сумму не менее 10 тысяч рублей. Закон должен вступить в силу с 1 января 2021 года, но не ранее чем через месяц после официальной публикации.

Подразумевается, что система будет работать следующим образом. Продавец магазина будет сообщать номер электронного чека tax free покупателю. Сам чек будет автоматически передаваться в таможенную систему. При прохождении границы иностранцу останется...