Кабмин направит на выплаты соцработникам более 11 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/0ff0d28c-bc4d-11ea-8e32-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кабмин направит дополнительно более 3,5 миллиарда рублей на выплаты работникам социальных стационаров, которые взаимодействуют пациентам с коронавирусом. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. В общей сложности на эти цели из бюджета выделят более 11 миллиардов рублей.

Мы также продлеваем на два месяца выплаты соцработникам. Сегодня дополнительно выделим более 3,5 миллиардов рублей на выплаты сотрудникам социальных стационаров, которые работают с больными коронавирусом и людьми из группы риска, — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что власти уже перечислили 136 тысяч выплат на общую сумму в 3,8 миллиарда рублей. Выплаты назначаются соцработникам, которые работали в учреждениях во время пандемии. Обязательным условием получения этих средств является работа в 14-дневной смене. Такой график был введён, чтобы минимизировать риск заражения граждан, проживающих в социальных организациях.

Ранее президент Владимир Путин в ходе своего телеобращения к россиянам предложил сохранить доплаты для соцработников. Люди продолжат получать деньги до 15 сентября. Дополнительные выплаты получат работники социальных учреждений, детских интернатов и домов престарелых, а также педагоги, психологи, медицинский персонал, писал NEWS.ru.