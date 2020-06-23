Общество

Президент пообещал продлить выплаты соцработникам

17:23, 23 июня 2020 28
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Владимир Путин в ходе своего телеобращения к россиянам предложил сохранить доплаты для соцработников. Люди продолжат получать деньги до 15 сентября.

Дополнительные выплаты получат работники социальных учреждений, детских интернатов и домов престарелых, а также педагоги, психологи, медицинский персонал.

Они сейчас трудятся непрерывно, двухнедельными сменами, чтобы свести к минимуму риск переноса инфекции и тем самым защитить людей, за которыми они ухаживают, — подчеркнул он.

Эти деньги, как и доплаты для медиков, будут учитываться при расчёте отпускных.

Трансляция выступления ведётся на телеканале «Россия 24». С начала пандемии российский лидер выступал с обращениями к россиянам уже пять раз. Последнее состоялось 28 апреля.

15 июня Путин обсудил с правительством и главами профильных ведомств реализацию мер поддержки экономики и социальной сферы. Совещание прошло в онлайн-режиме. Оно было посвящено мерам по стабилизации и поддержке рынка труда и семей с детьми, а также по поддержке предприятий и индивидуальных предпринимателей, строительной отрасли и льготной программы ипотечного кредитования.

В начале июня правительство представило президенту план по восстановлению экономики и росту доходов россиян. План состоит из девяти разделов. Его цель — снизить уровень безработицы ниже 5% и обеспечить темпы роста ВВП не менее 2,5% к концу 2021 года, писал NEWS.ru.

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