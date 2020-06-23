Президент пообещал продлить выплаты соцработникам

Президент Владимир Путин в ходе своего телеобращения к россиянам предложил сохранить доплаты для соцработников. Люди продолжат получать деньги до 15 сентября.
Дополнительные выплаты получат работники социальных учреждений, детских интернатов и домов престарелых, а также педагоги, психологи, медицинский персонал.
Они сейчас трудятся непрерывно, двухнедельными сменами, чтобы свести к минимуму риск переноса инфекции и тем самым защитить людей, за которыми они ухаживают, — подчеркнул он.
Эти деньги, как и доплаты для медиков, будут учитываться при расчёте отпускных.
Трансляция выступления
15 июня Путин обсудил с правительством и главами профильных ведомств реализацию мер поддержки экономики и социальной сферы. Совещание прошло в онлайн-режиме. Оно было посвящено мерам по стабилизации и поддержке рынка труда и семей с детьми, а также по поддержке предприятий и индивидуальных предпринимателей, строительной отрасли и льготной программы ипотечного кредитования.
В начале июня правительство представило президенту план по восстановлению экономики и росту доходов россиян. План
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен