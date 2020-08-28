Избитому полицейским журналисту разбили окна машины и прокололи колёса

https://static.news.ru/photo/0d52bfac-e927-11ea-b8c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Журналисту «Медиазоны» Давиду Френкелю, которому полицейский сломал руку на избирательном участке, разбили окна в машине и прокололи колёса.

Об этом он сам рассказал «Медиазоне». В таком виде работник СМИ нашёл свой автомобиль разбитым утром 28 августа. При этом сотрудники расположенного рядом кафе говорят, что транспортное средство уже было повреждено 27 августа. Вероятно, преступники действовали в ночь с 26 на 27 августа.

В настоящий момент неизвестно, кто разбил машину.

Инцидент с Френкелем произошёл во время голосования по поправкам в Конституцию на петербургском избирательном участке № 2219. По словам журналиста, полицейский заломил его руку и ударил по ней кулаком. Рядом были «очень подозрительные наблюдатели», один из которых наступил корреспонденту на ногу, а затем схватил за повреждённую руку. Врачи диагностировали у сотрудника СМИ перелом.

Начальник управления информации ГУ МВД по Санкт-Петербургу Вячеслав Степченко заявил, что опровергает факт нападения, и назвал случившееся «удалением гражданина». По его словам, к полицейским обратился председатель избирательного участка и попросил удалить гражданина, который «препятствует их работе». Санкт-Петербургская избирательная комиссия проводит проверку по факту инцидента на избирательном участке. Губернатор Александр Беглов назвал случившееся проявлением «излишней рьяности, одержимости, избыточного энтузиазма». Френкелю прооперировали руку, из-за чего он больше месяца не сможет работать фотографом.

Как писал NEWS.ru, позже на Френкеля составили протокол о неповиновении полиции. Дело о нападении полицейского СК возбуждать отказался.