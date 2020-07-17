Силовики составят протокол на журналиста, которому полицейский сломал руку

https://static.news.ru/photo/5d9f886c-c845-11ea-8db4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МВД вызвало для составления протокола журналиста «Медиазоны» Давида Френкеля, которому полицейский сломал руку. Его хотят привлечь за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов.

Кроме того, на него хотят составить протоколы за нарушение режима самоизоляции и вмешательство в работу избирательной комиссии, передаёт «Медиазона». Соответствующую телеграмму направили работнику СМИ.

Как писал NEWS.ru, ранее первый заместитель главы СК РФ Александр Горовой сообщил, что МВД передаст ведомству материалы проверки по инциденту с Френкелем. Он также добавил, что ведомство предоставит дополнительные материалы с другими инцидентами, связанными с журналистом, датированные 2016 годом.

Инцидент произошёл на избирательном участке № 2219 в Санкт-Петербурге. По словам Давида Френкеля, представитель правоохранительных органов заломил его руку и ударил по ней кулаком. Рядом были «очень подозрительные наблюдатели», один из которых наступил корреспонденту на ногу, а затем схватил за повреждённую руку. Врачи диагностировали у сотрудника СМИ перелом.

Начальник управления информации ГУ МВД по Санкт-Петербургу Вячеслав Степченко заявил, что опровергает факт нападения, и назвал случившееся «удалением гражданина». По его словам, к полицейским обратился председатель избирательного участка и попросил удалить гражданина, который «препятствует их работе». Санкт-Петербургская избирательная комиссия проводит проверку по факту инцидента на избирательном участке. Губернатор Александр Беглов назвал случившееся проявлением «излишней рьяности, одержимости, избыточного энтузиазма». Френкелю прооперировали руку, из-за чего он больше месяца не сможет работать фотографом.