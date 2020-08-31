В лесу под Наро-Фоминском нашли избитого 11-летнего мальчика

https://static.news.ru/photo/e1ca892e-eb7d-11ea-991b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Наро-Фоминском городском округе Московской области был обнаружен избитый до полусмерти 11-летний мальчик. Ребёнка госпитализировали.

Как передаёт argumenti.ru, ребёнка обнаружили грибники в районе посёлка Александрова. Сейчас он находится в хирургической реанимации ДГКБ № 9 имени Сперанского.

Отмечается, что у ребёнка были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленная рана затылочной области. Кроме того, мальчик получил ушиб грудной клетки, закрытый перелом костей таза, перелом обеих лодыжек, ушиб шейного позвонка, а также инфицированные раны обеих кистей. Полиция начала проверку по факту происшествия.

Как писал NEWS.ru, в Омске двое мужчин с мачете и палкой напали на семейную пару с младенцем. Пострадавший глава семейства попал в больницу с тяжёлыми травмами.

Отмечается, что родители оставили полуторагодовалого ребёнка в машине, а сами пошли в магазин. Его плач стал раздражать одного из жильцов дома, рядом с которым был припаркован автомобиль. Мужчина с помощью мачете разбил в машине стёкла, а затем набросился на отца ребёнка.