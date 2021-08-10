Избирком зарегистрировал Кадырова кандидатом на пост главы Чечни

Избирком Чеченской Республики зарегистрировал действующего руководителя региона Рамзана Кадырова на сентябрьские выборы главы республики. Кадыров выдвигается от партии «Единая Россия». Об этом сообщило РИА Новости.

Избирательная комиссия Чеченской Республики на заседании единогласно приняла решение о регистрации на должность главы Чеченской Республики, — заявил председатель избиркома Чечни Умар Байханов.

Оппоненты Кадырова — депутат парламента Чечни Халид Накаев и заместитель руководителя администрации главы и правительства Чечни Иса Хаджимурадов.

Рамзан Кадыров руководит Чечнёй более 14 лет — в статусах президента, а затем главы республики. На грядущие выборы Кадыров официально выдвинул свою кандидатуру 6 июля. До этого его призвал вновь баллотироваться на пост главы Чечни президент России Владимир Путин. Он назвал работу Кадырова эффективной и пожелал ему успехов на выборах. На прошлых выборах в 2016 году Кадыров получил 98% голосов.

Ранее сообщалось, что Чечня получила другое название на украиноязычных картах Apple Maps. Она стала называться как «запрещённая в России террористическая организация».