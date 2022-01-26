Истязавших детей родителей в Алтайском крае заключили под стражу

31-летней жительнице села Селезнёво Шелаболихинского района Алтайского края и её 34-летнему сожителю, которые выставили на мороз шестилетнего мальчика и избили двухлетнего младенца, предъявлены обвинения. Пару заключили под стражу, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по региону. Ситуация получила огласку после публикации видео с ребёнком, находящимся на улице без верхней одежды. Завести уголовное дело по данному факту поручил председатель СК Александр Бастрыкин.

Отмечается, что мать троих детей 2015, 2016 и 2020 годов рождения обвиняется по трём статьям Уголовного кодекса: о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, «причинении физических или психических страданий путём систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями в отношении двух и более лиц, заведомо несовершеннолетних» и применении насилия к представителю власти. Отчима обвиняют только по второй статье.

Женщина не обеспечивала мальчиков необходимым питанием и одеждой, не создавала условий для их обучения в детских учреждениях, а также не соблюдала профилактические и гигиенические требования, нарушая санитарные нормы и злоупотребляя спиртным в присутствии несовершеннолетних. Кроме того, мать истязала детей, а также не пресекала противоправных действий со стороны сожителя, который систематически наносил им побои и причинял иные насильственные действия, — говорится в сообщении.

Также сообщается, что во время задержания женщина укусила участкового уполномоченного полиции и инспектора ПДН.

Ранее стало известно, что после огласки истории с ребёнком, которого мать и отчим выставили раздетым на мороз, возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц органов системы профилактики. По версии следствия, сотрудники опеки знали о положении детей в неблагополучной семье, но не приняли необходимых профилактических мер.