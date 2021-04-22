История с экологией: «Лосиный остров» обступили стройки и стоки

Минприроды России согласовало группе компаний ПИК застройку части территории завода «Метровагонмаш» в подмосковных Мытищах. Несколько лет назад предприятие позволило снести на этом месте ансамбль дореволюционных зданий, против чего активно выступали градозащитники, поскольку речь шла об утрате исторически ценных сооружений промышленной архитектуры XIX века. Теперь же речь идёт о строительстве новых объектов, находящихся в охранной зоне национального парка «Лосиный остров» и в верховье реки Яуза, что вызывает опасения уже у экологов. NEWS.ru решил выяснить, чем опасны работы вблизи крупнейшей в столичном регионе особо охраняемой природной территории.

Ползучая застройка

Недавно в публичном доступе оказалось письмо замдиректора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий и Байкальской природной территории Министерства природных ресурсов и экологии РФ Алексея Григорьева руководству ПАО «Группа компаний ПИК». Из этого документа следует, что ещё в декабре 2019 года группа компаний ПИК обращалась в ведомство с просьбой согласовать «социально-экономическую деятельность по реализации перспективного проекта комплексного развития территории части бывшего завода „Метровагонмаш“ по строительству многофункционального жилого комплекса с объектами социальной инфраструктуры в охранной зоне национального парка „Лосиный остров“».

На заседании Комиссии по согласованию вопросов социально-экономической деятельности хозяйствующих субъектов на территории национальных парков, находящихся в ведении Минприроды России, <...> принято решение согласовать запрашиваемую социально-экономическую деятельность, — написал Алексей Григорьев.

Редакция NEWS.ru решила выяснить в пресс-службе группы компаний ПИК, о каком проекте идёт речь, что планируется возвести на данной территории и в какой срок, а также какие ограничения наложены в связи с тем, что речь идёт об охранной зоне «Лосиного острова». Однако застройщики не смогли оперативно предоставить свой комментарий. В марте строительная корпорация Arrow Capital сообщала, что заключила с ГК ПИК соглашение о совместной реализации жилого комплекса на улице Колонцова, хотя незадолго до этого ходили слухи , что застройщики якобы отказались от планов строительства жилого комплекса на территории Метровагонмаша из-за загрязнения почвы под бывшей промзоной соединениями тяжёлых металлов. Из-за этого затраты на очистку промзоны составляют 5–10% стоимости строительства.

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Между тем у экологической общественности опасения вызывают именно планы застройки, которая, по их мнению, может нанести урон природным системам, поскольку речь идёт о соседстве не просто с лесным массивом, но и с расположенным на территории «Лосиного острова» Верхнеяузским водно-болотным комплексом. Работа девелоперов на этом участке и коммунальная нагрузка после возведения жилого комплекса может нанести вред экосистеме истока реки Яузы, а также привести к исчезновению обитающих там бобров, норок, ондатр и краснокнижных птиц.

К сожалению, мы привыкли уже к тому, что охранная зона уже не является гарантией того, что она не будет застроена. Она для того и охранная, чтобы на ней ничего не возводили, но тем не менее идёт ползучая застройка. Это, прежде всего, грозит нарушением экосистемы «Лосиного остова». Экосистема — очень хрупкая вещь, и любое увеличение антропогенной нагрузки — это уже плохо для животных и растений. Кроме того, в непосредственной близости от водно-болотных угодий будут проложены канализационные сети. Тут появится риск аварий, которые являются очень частым явлением, потому что канализационные сети в Москве и области работают на пределе. Если канализационные стоки попадают в водно-болотные угодья, на несколько лет как минимум там уничтожается почти вся экосистема. Именно поэтому и создаются охранные зоны, чтобы эти риски минимизировать. И если мы лишаемся охранных зон, значит мы лишаемся и самого объекта охраны. В этом самая главная проблема. Сергей Менжерицкий руководитель общественного движения «Открытый берег» руководитель общественного движения «Открытый берег»

По его словам, застройка охранных зон является нарушением закона и преступлением против окружающей среды.

То, о чём предупреждает Сергей Менжерицкий, частично произошло на другом краю национального парка — в Щёлковском районе. Там упомянутый выше департамент федерального Минприроды в лице его замдиректора Алексея Григорьева санкционировал «запрашиваемую социально-экономическую деятельность» управляющей компании «Комфорт» в границах охранной зоны «Лосиного острова». Это предприятие занимается управлением и обслуживанием объектов инженерии и общих территорий нескольких коттеджных посёлков, которые ещё в декабре 2020 года жаловались на экологическую катастрофу, связанную с разливом канализационных вод вблизи «Лосиного острова». По свидетельствам местных жителей, канализацию в тех же местах прорывало и в марте этого года.

АГН «Москва»

В начале апреля специализирующийся на экологической проблематике Telegram-канал «Зелёный змий» отмечал, что в охранной зоне национального парка без «введённых в эксплуатацию очистных сооружений водостоков, грубо нарушая санитарные нормы и правила, при полном отсутствии контроля со стороны инспекторов ООПТ заповедную землю заливают фекалиями аж восемь коттеджных посёлков Лосиный остров — 1, Лосиный остров — 2, Лосиный парк — 1, Лосиный парк — 2, Заповедный парк — 1, Заповедный парк — 2, Загорянка парк — 1, Загорянка парк — 2».

Фактически уничтожена экосистема уникального водного объекта — ручья Поныри, впадающего в Клязьму, который отмечен среди первых упоминаний о малых реках Подмосковья в писцовой книге 1584 года. Лесные массивы нацпарка возле коттеджных посёлков либо вырубаются, либо из-за нарушения гидрологического режима лес подтапливается и умирает, — отмечалось в публикации.

Какими могут быть масштабы коммунальных бедствий, если они случатся не в малоэтажных посёлках, а в густонаселённом ЖК рядом с верховьями Яузы, остаётся только догадываться, отмечают экологи. Их поддержала и председатель совета Московского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Алла Громинова. По её мнению, строительство вблизи Верхнеяузких болот — это «просто безумная идея». Она напоминает, что помимо наличия здесь редких видов водоплавающих птиц, в этой части «Лосиного острова» находится Мытищинский водоканал — промышленный комплекс, снабжающий питьевой водой Мытищи и Москву.

На руинах машиностроения

Другая проблема, связанная с застройкой вблизи природного парка «Лосиный остров» в Мытищах, — это, как говорят градозащитники, «память места». Несколько лет назад завод «Метровагонмаш» санкционировал снос собственных корпусов. Как отмечали в ВООПиК, в июне 2018-го на территории, которая отошла под коммерческую застройку, началась ликвидация целого комплекса зданий рубежа XIX–XX веков, представляющих историко-архитектурный интерес. Под ковш попали постройки, связанные с историей развития промышленности и Великой Отечественной войны.

Вагоностроительный завод был основан в конце позапрошлого столетия промышленниками Саввой Мамонтовым и Константином Арцыбушевым, а также известным в то время инженером Александром Бари. В 1920-е годы здесь производились первые в СССР электрички, а затем подвижной состав для московского метро. Во время войны на предприятии производились бронепоезда, артиллерийские установки и снаряды. Предприятие действует и сейчас, входя в состав Трансмашхолдинга, сейчас на нём делаются различные виды рельсового транспорта, а также выполняется ремонт вагонов.

В 2018 году ВООПИиК подало заявку в Главное управление культурного наследия Московской области на включение корпусов Метровагонмаша в перечень объектов историко-культурного наследия, имеющих историческую и архитектурную ценность. Корпуса завода были выполнены из красного кирпича в эклектичном и неоготическом стиле и представляли цельный ансамбль памятников промышленной архитектуры, образец заводского транспортного машиностроения конца ХIХ — середины ХХ веков. Но в тот момент, когда заявка находилась на рассмотрении в Главном управлении культурного наследия, начался снос этих уникальных зданий. Собственник действовал варварским методом, вначале уничтожил красивые декоративные элементы, а затем и сами здания. К тому времени, когда подошёл срок выпуска распоряжения Главного управления культурного наследия Московской области, от корпусов остались горы битого кирпича. Алла Громинова председатель Совета Московского областного отделения ВООПИиК председатель Совета Московского областного отделения ВООПИиК

В заявлении подмосковного ВООПИиК со слов рабочих предприятия утверждалось , что в ряде корпусов работали люди чуть ли не во время демонтажа построек, что нарушало «все правила техники безопасности». Через несколько дней после начала сноса подмосковное управление культурного наследия заявило, что оснований для проверки не имеется , поскольку объекты не относятся к федеральным, региональным или выявленным объектам наследия.

По словам Аллы Громиновой, для тысяч людей утрата исторических построек оказалась и личной трагедией. Она уверена, что исторические здания можно было бы приспособить для нового использования, организовав там, например, культурный центр с выставочным и концертными залами.

В ВООПИиК напоминали, что в 2017 году представитель администрации предприятия рассказал, что «поставлена цель избавиться от 18 гектаров территории на правом берегу Яузы — собственно, всей исторической части предприятия».

Как говорилось, высвобождаемые земли будут отданы под жилую застройку, она займёт огромный участок между современными корпусами и железной дорогой, — отмечали в организации.

В марте 2020 года NEWS.ru подробно рассказывал о проблемах природного парка «Лосиный остров». Тогда экологи, депутаты и местные жители выступали против застройки лесного массива жилыми домами, в том числе по программе реновации. Кроме того, напряжённость создавали планы проложить сквозь заповедную зону дублёр Щёлковского шоссе.

В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.