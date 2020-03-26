https://static.news.ru/photo/7ba4f148-6fa9-11ea-9aa3-fa163e074e61_660.jpg Олег Соколов Фото: Mikhail Kalnitsky/ wikipedia.org/Global Look Press

Адвокаты историка Олега Соколова намерены выйти в суд с ходатайством о замене меры пресечения на такую, которая не связана с содержанием в СИЗО. Обоснованием является сложившаяся в стране ситуация с коронавирусом.

Историка обвиняют в убийстве аспирантки и хранении оружия. Его защитник Александр Почуев считает, что сейчас сложилась ситуация, которая может угрожать здоровью Соколова, пишет ТАСС.

«Это может быть опасно для его здоровья. Кроме того, у него престарелые родители, они требуют постоянного ухода», — пояснил юрист.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга 27 марта проведёт открытое заседание, на котором рассмотрит вопрос о продлении историку Олегу Соколову срока содержания под стражей. После этого судья определит дату рассмотрения дела Соколова по существу.