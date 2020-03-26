https://static.news.ru/photo/a444eec6-6e84-11ea-a487-fa163e074e61_660.jpg Олег Соколов Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга 27 марта проведёт открытое заседание, на котором рассмотрит вопрос о продлении историку Олегу Соколову срока содержания под стражей.

После этого судья определит дату рассмотрения дела Соколова по существу, сообщае т РИА Новости со ссылкой на объединённую пресс-службу судов Северной столицы.

Историк обвиняется в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия. В настоящее время он находится в московском СИЗО «Бутырка». В столицу он был доставлен для прохождения комплексной психолого-психиатрической экспертизы в институте им. Сербского. Срок его ареста истекает 9 апреля.

Преступление было совершено в ноябре 2019 года. После убийства аспирантки на почве ревности историк расчленил её тело и попытался избавиться от останков, утопив их в реке Мойке. В этот момент он был задержан полицейскими.

Ранее NEWS.ru писал, что адвокат Соколова Александр Почуев заявил, что убийство произошло на «пике травли» историка, а сам он стал жертвой манипуляций третьих лиц.