Историк оценил состояние выставленной на торги дачи Сталина Историк Коробко: на даче Сталина необходимо проводить научную реставрацию

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Выставленная на торги усадьба «Липки-Алексеевское» в окрестностях подмосковных Мытищ, известная как одна из дач Иосифа Сталина, нуждается в замене коммуникаций и проведении научной реставрации, сообщил NEWS.ru историк и главный редактор журнала «Московский краевед» Михаил Коробко. Он понадеялся, что объект будет спасен.

Когда здание находится без отопления, лучше ему от этого не становится, но теперь у него есть шанс вновь стать жилой усадьбой. К счастью, ничего критичного с объектом не произошло. Да, придется менять коммуникации, делать ремонт и научную реставрацию. Но это не самое плохое, что бывает с заброшенными зданиями, и я надеюсь, что объект будет спасен, — сказал Коробко.

Ранее в госкорпорации ДОМ.РФ NEWS.ru заявляли, что дача Сталина под Мытищами является объектом культурного наследия регионального значения. Этот статус после продажи здания на торгах будет налагать на собственника обязанности по сохранению имущества в том виде, в каком особняк был запроектирован архитектором.

До этого стало известно, что заброшенную с 2004 года усадьбу, где в 1930-е годы располагалась одна из дач Сталина, выставят на торги. Они состоятся 3 ноября, стартовая стоимость объекта — 403 млн рублей.

NEWS.ru побывал внутри здания и подробно рассказал об объекте, его состоянии и истории.