Исследование: фотографии с котами мешают мужчинам знакомиться с девушками

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Мужчины, публикующие в сервисах для знакомств фотографии с котами, менее привлекательны для девушек, чем мужчины без котов. Об этом говорят результаты исследования, проведённого учёными из Университета Колорадо.

В его рамках эксперты опросили 708 девушек в возрасте от 18 до 24 лет. Им показали четыре фотографии двух разных мужчин, причём каждый на одном из снимков позировал с пушистым животным. Испытуемых попросили оценить привлекательность изображённых на фотографиях мужчин.

Согласно результатам опроса, опубликованным в журнале People, 38% девушек сказали, что сходили бы на свидание с мужчинами, изображёнными без котов, 37% сообщили, что задумались бы о серьёзных отношениях, а 9% заявили, что не стали бы с ними встречаться.

В случае с парнями, сфотографировавшимися с котами, два первых показателя составили 33%. При этом 14% девушек заявили, что не захотели бы вступать с ними в любой контакт, передаёт Lenta.ru.

По мнению учёных, результаты исследования могут сильно зависеть от культурных стереотипов, связанных с самоопределением девушек. Авторы исследования отмечают, что в американской культуре мужчины-кошатники считаются менее мужественными, что делает владельцев собак более привлекательными.

Важно понимать, что на исследование повлияло то, как себя определяет девушка: «собачницей» или «кошатницей», — говорится в материалах исследования.

Ранее NEWS.ru писал о том, что женщины при выборе мужчины для длительных отношений не интересуются доступностью мужчин. Не обращают внимания они и на легковерных и слабохарактерных, выяснили исследователи. Об этом говорят результаты исследования британских учёных, опубликованные в журнале Evolutionary Behavioral Sciences.