Актрису Искандер задержали с наркотиками: что ждет сына, реакция коллег Адвокат оценил шансы актрисы Искандер получить условное наказание

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Актриса Рамиля Искандер

Заслуженную артистку России Рамилю Искандер задержали с двумя килограммами мефедрона и дозой кокаина, обнаруженными в ее доме в ходе обысков. С кем останется 10-летний ребенок актрисы?

Что известно о задержании Искандер

По данным Telegram-канала Baza, сотрудники пензенского управления по контролю за оборотом наркотиков 29 августа провели обыски у 46-летней актрисы Российского академического молодежного театра в поселке Марушкинское.

«В доме Искандер они нашли амфетамин и кокаин массой 0,05 грамма. А под обшивкой двери ее автомобиля обнаружили два свертка массой 1966 граммов. Позже экспертиза показала, что в свертках был упакован мефедрон», — говорится в сообщении.

Источник отметил, что против артистки возбуждено уголовное дело по статье «Производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере», по которой предусмотрено наказание в виде тюремного заключения сроком от 15 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.

Что будет с ребенком Искандер

Рамиля Искандер в 2013 году родила сына Тимура. Информация о его отце неизвестна. По данным MK.RU, для решения вопроса опеки над ребенком после задержания артистки в Москву из Екатеринбурга прибыл ее брат.

Мужчина также приехал в столицу, чтобы поддержать отца, который отказывается признавать выдвигаемые в адрес дочери обвинения. После оформления необходимых бумаг родственник Искандер намерен забрать в Екатеринбург ее сына. Там ребенок будет жить с двоюродными братьями и сестрами.

Как отреагировали в театре на задержание Искандер

Рамиля Искандер с 2003 года служит в Российском академическом молодежном театре (РАМТ). После задержания ее намерены заменить в спектаклях другой артисткой.

«Спектакли с участием актрисы останутся в репертуаре, но ее роли заменят другими актрисами», — сообщили NEWS.ru в пресс-службе театра.

Представители учреждения также отметили, что узнали о задержании актрисы из СМИ. Они не располагают точной информацией по этому вопросу.

Фото: Михаил Фомичев/РИА Новости Режиссер Павел Лунгин и актриса Рамиля Искандер во время пресс-конференции в рамках 31-го Московского международного кинофестиваля, 2009 год Фото: Михаил Фомичев/РИА Новости Режиссер Павел Лунгин и актриса Рамиля Искандер во время пресс-конференции в рамках 31-го Московского международного кинофестиваля, 2009 год Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Актриса Рамиля Искандер (Эсме) в спектакле режиссера Адольфа Шапиро по пьесе Тома Стоппарда Rock’n’roll в Российском академическом молодежном театре, 2011 год Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Актриса Рамиля Искандер (Эсме) в спектакле режиссера Адольфа Шапиро по пьесе Тома Стоппарда Rock’n’roll в Российском академическом молодежном театре, 2011 год Фото: Прокофьев Вячеслав/ТАСС Актриса Рамиля Искандер и художественный руководитель РАМТа Алексей Бородин во время сбора труппы Российского академического молодежного театра Фото: Прокофьев Вячеслав/ТАСС Актриса Рамиля Искандер и художественный руководитель РАМТа Алексей Бородин во время сбора труппы Российского академического молодежного театра Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Актриса Рамиля Искандер в роли Нэнси в сцене из спектакля «Северная одиссея» на сцене Российского академического молодежного театра в Москве Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Актриса Рамиля Искандер в роли Нэнси в сцене из спектакля «Северная одиссея» на сцене Российского академического молодежного театра в Москве Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Актриса Рамиля Искандер на сборе труппы Российского академического молодежного театра, 2013 год Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Актриса Рамиля Искандер на сборе труппы Российского академического молодежного театра, 2013 год Фото: Студия Павла Лунгина Профит Рамиля Искандер в роли царицы Марии Темрюковны Фото: Студия Павла Лунгина Профит Рамиля Искандер в роли царицы Марии Темрюковны

Сможет ли Искандер избежать наказания

Адвокат Леонид Исаев заявил NEWS.ru, что при расследовании подобных дел с подозреваемых снимаются все обвинения только в случае, если будет доказано, что наркотические средства были подброшены.

«Если же наркотические вещества были подброшены и это будет установлено следствием, с Рамили Искандер должны быть сняты все обвинения, а виновные лица привлечены к ответственности. Однако на практике такие действия очень трудно доказуемы, и здесь может помочь только система внутреннего видеонаблюдения в доме и автомобиле», — заметил адвокат.

По его словам, в случае доказательства вины артистке будет грозить наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

«Наказание, предусмотренное по ч. 5 ст. 228.1, составляет от 15 до 20 лет лишения свободы. Если действия обвиняемого квалифицируются как покушение, то максимальный срок наказания снижается на четверть, то есть в данном случае он тоже составит 15 лет», — объяснил Исаев.

По словам адвоката, добиться условного наказания по данному делу будет невозможно, поскольку оно применяется за преступления, срок лишения свободы за которые назначается не более восьми лет. Однако суд может пойти на смягчение приговора в случае активного сотрудничества с правоохранительными органами.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов призвал судить строго по закону Рамилю Искандер, несмотря на ее звание заслуженной артистки.

«Вне зависимости от обсуждаемой персоны: закон един для всех, преступные деяния должны наказываться для всех одинаково. Это ложится и на этот случай. Никакие регалии не избавляют от уголовной ответственности», — сказал он NEWS.ru.

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