Instagram удалил пост доктора Мясникова из-за «враждебных высказываний»

https://static.news.ru/photo/192ff8a0-5fdb-11eb-b255-fa163e074e61_660.jpg Александр Мясников Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный врач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников пожаловался на удаление своего поста в Instagram.

Согласно сообщению социальной сети, публикация нарушила правила, запрещающие «враждебные высказывания и символы» на платформе.

Вот и Гумилёв не угодил, — посетовал Мясников в Telegram.

По его словам, удалённая публикация содержала видеозапись, на которой он процитировал стихотворение Николая Гумилёва «Занзибарские девушки». Медик привёл строки, которые, как он считает, стали причиной недовольства администрации соцсети.

Видимо, из-за строк «Жирные женщины Габеша, хитрые и злые сомалийки и грязные подёнщицы Каффы», — написал он.

Ведущий полагает, что цитату могли принять как оскорбление темнокожих и добавил, что считает себя «патологическим интернационалистом».

Ранее Александр Мясников рассказал, что побывал на митинге, который был устроен в Москве сторонниками оппозиционера Алексея Навального. Он сообщил, что «успел убежать от дубинок, а полиция гналась сзади и как шашками рубила — дубасили всех подряд».

Врач опубликовал ролик с места митинга. На кадрах видно, что у Мясникова режет глаза после того, как полицейскими для разгона был применён слезоточивый газ, писал NEWS.ru.