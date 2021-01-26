Instagram удалил пост доктора Мясникова из-за «враждебных высказываний»

Главный врач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников пожаловался на удаление своего поста в Instagram.
Согласно сообщению социальной сети, публикация нарушила правила, запрещающие «враждебные высказывания и символы» на платформе.
Вот и Гумилёв не угодил, — посетовал Мясников в Telegram.
По его словам, удалённая публикация содержала видеозапись, на которой он процитировал стихотворение Николая Гумилёва «Занзибарские девушки». Медик привёл строки, которые, как он считает, стали причиной недовольства администрации соцсети.
Видимо, из-за строк «Жирные женщины Габеша, хитрые и злые сомалийки и грязные подёнщицы Каффы», — написал он.
Ведущий полагает, что цитату могли принять как оскорбление темнокожих и добавил, что считает себя «патологическим интернационалистом».
Ранее Александр Мясников рассказал, что побывал на митинге, который был устроен в Москве сторонниками оппозиционера Алексея Навального. Он сообщил, что «успел убежать от дубинок, а полиция гналась сзади и как шашками рубила — дубасили всех подряд».
Врач опубликовал ролик с места митинга. На кадрах видно, что у Мясникова режет глаза после того, как полицейскими для разгона был применён слезоточивый газ, писал NEWS.ru.