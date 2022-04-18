«Иногда это пятно не затягивается»: куда денутся работники иностранных фирм

Мэр Москвы Сергей Собянин, а до этого эксперты Центра стратегических разработок озвучили свои прогнозы относительно возможных масштабов безработицы в 2022 году из-за изоляции России и ухода иностранных компаний из страны в связи с происходящим на Украине. Максимальные прогнозируемые цифры по столице — 200 тысяч человек, а по стране — до 2 млн, но, как считает профессор экономики Григорий Клейнер, эти цифры могут быть ещё выше. По мнению экспертов, это приведёт к потере жизненных ориентиров миллионов россиян с ростом преступности, психических отклонений и усилением миграционных процессов из провинции в крупные города. В то же время некоторые наблюдатели предлагают пока не сгущать краски, поскольку многие зарубежные производители в промышленной сфере остались в стране. Подробности — в публикации NEWS.ru.

В полтора раза больше

Уход из Москвы или приостановка работы в городе иностранных компаний грозит потерей работы для «порядка 200 тысяч человек» (почти 1,6% от общего числа жителей, или 2,65% от официально занятого по состоянию на апрель 2022 года населения). Об этом 18 апреля сообщил столичный мэр Сергей Собянин, пообещав, что власти мегаполиса утвердили программу поддержки работников, находящихся под риском увольнения, на реализацию которой выделят 3,36 млрд рублей. Согласно документу, работникам предприятий, отправленных в простой, предложат заниматься, например, «комплектованием архивов» или «текущим ремонтом оборудования» на временных работах. Для лишившихся работы москвичей «будут организованы общественные работы» в центрах госуслуг «Мои документы», летних павильонах «Здоровая Москва», парках и «других городских организациях». К тому же предусматривается обучение в рамках адаптации на новом рабочем месте.

Евгения Смолянская/NEWS.ru

Ожидается, что в рамках нашей программы помощь в трудоустройстве получат свыше 58 тысяч работников предприятий, приостановивших свою деятельность. Из них порядка 12,5 тысячи человек пройдут переобучение и порядка 39 тыс. человек будут трудоустроены на временные и общественные работы, — заявил Собянин.

Общероссийский прогноз по безработице недавно дали эксперты Центра стратегического развития (ЦСР) Арсений Китаев, Евгения Плешакова и Евгения Прокудина. По их расчётам, «в условиях неопределённости сохраняется возможность адаптации рынка труда по одной из двух траекторий».

Первый сценарий предусматривает «сползание экономики в долговременный структурный спад, при котором повышенные уровни безработицы (до 6,4–6,5%) будут наблюдаться ближайшие несколько лет». Второй приведёт рынок труда «в состояние высокой безработицы на сравнительно короткий период по образцу кризиса времён пандемии».

Если второй сценарий реализуется, то к концу 2022 года можно ожидать потерю порядка 2 млн рабочих мест и рост безработицы до 7,1–7,8%, а восстановление рынка труда начнётся уже в 2023 году, — отметили в ЦСР.

Эксперты полагают, что «быстрая адаптация рынка труда» в этом случае будет связана с появлением «уже в начальной фазе кризиса долгосрочных стимулов для реализации проектов импортозамещения и, соответственно, для создания новых рабочих мест».

Сергей Булкин/NEWS.ru

По данным экспертов ЦСР, в ближайшие годы сокращение рабочих мест прогнозируется в отраслях, столкнувшихся с дефицитом импортных компонентов (автопром, бытовая техника), сжатых в результате санкций внешними рынками сбыта (металлургия, производство удобрений), с падением внутрироссийского спроса (изделия из дерева) и ограничениями на фондирование из-за рубежа (электронная торговля). На этом фоне некоторые сферы столкнутся с ростом спроса на свою продукцию внутри РФ и формированием дополнительного спроса на рабочую силу. Это отрасли, в которых наблюдается уход с рынка основных конкурентов (текстильное производство, IT), удорожание импортной продукции из-за девальвации рубля (одежда, товары для досуга) и остановка части зарубежных поставок в связи с санкциями (микроэлектроника, телекоммуникационное оборудование).

Как заявил NEWS.ru профессор экономики и заместитель научного руководителя Центрального экономико-математического института РАН (ЦЭМИ РАН) Георгий Клейнер, в реальности число безработных в России из-за санкций на фоне украинских событий может быть существенно выше, чем в озвученных прогнозах. По его мнению, это приведёт к тому, что люди будут терять «ориентацию в жизни», а «невозможность прокормить семью очень сильно действует на мужчин и грозит разными последствиями, в том числе деклассированием, отрывом от реальной жизни с разными последствиями разной степени тяжести».

Конечно, [с потерей работы из-за изоляции России и ухода иностранных компаний из страны столкнётся] больше людей, чем по оценкам ЦСР или мэра Москвы. Я думаю, что в целом по России будет больше, чем 2 млн, может быть, в полтора раза. Кроме того, что потеряют работу те люди, которые трудились в закрывающихся фирмах, каждая из этих организаций не одного, а десятки поставщиков, потребителей, и когда мы вычёркиваем какую-то фирму, мы оголяем большой фрагмент экономики. Иногда это пятно затягивается, иногда не затягивается. В первую очередь пострадают те компании, у кого собственниками были иностранные граждане, но затем от них это, к сожалению, расползается на другие предприятия, которые к иностранцам не имеют никакого отношения. Георгий Клейнер заместитель научного руководителя ЦЭМИ РАН заместитель научного руководителя ЦЭМИ РАН

По его мнению, сейчас перед российскими властями «стоит очень серьёзная задача» по сохранению реального сектора и рабочих мест в стране.

«Наш анархо-капитализм»

Специализирующийся на экономической аналитике публицист и историк Павел Пряников ожидает, что рост числа безработных приводит «к увеличению девиаций». По его словам, в России вырастет преступность, число суицидов, нервно-соматических и психических отклонений, а с 2023 года начнётся снижение рождаемости. Также он ожидает увеличения переездов «из депрессивных регионов в главные агломерации страны».

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По мнению Пряникова, безработицу может нивелировать перетекание людей в «серый сектор», но, согласно правилам Международной организации труда (МОТ), её вровень в реальности может быть выше 10%.

Занятость в России делится на три примерно равных сектора (каждый около 25 млн работников). Первый — бюджетники и сотрудники госкомпаний. По этому сектору меньше всего ударит безработица. Плохие процессы будут идти и там, но государство сдержит массовые увольнения. Второй сектор — это частная белая рыночная экономика. Вот в ней будет хуже всего. Сильно схлопнется потребительский рынок и в нём сфера услуг, значительная часть иностранного бизнеса. Мой прогноз: треть уволенных из этого сектора к началу 2023 года. Это 7-8 млн занятых, или примерно 10% всей рабочей силы страны. Третий сектор — серая (гаражная) экономика. Промыслы, ремёсла, отходники, ЛПХ и тому подобное. Этот сектор наиболее живуч в России, это наш анархо-капитализм. В него, кстати, вынуждены будут перетекать часть уволенных из частной рыночной экономики. За счёт этого перетока в серый сектор общая безработица несколько сгладится до 4-5 млн. человек, или 7% от всей рабсилы. Если приплюсовать к нынешней безработице в 5%, то получим общую безработицу около 12% (по методологии МОТ). Павел Пряников публицист публицист

Омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора в сфере соблюдения трудового законодательства и член генсовета Партии Роста Дмитрий Порочкин в комментарии NEWS.ru сообщил, что в зоне риска потери работы находится около 2 млн сотрудников, большая часть из которых трудятся в иностранных компаниях. Что касается российских компаний, то в зоне риска, по его словам, «сферы автомобильного бизнеса, энергетики и добычи сырья, связанные с разрывом логистических цепочек и дефицитом поставок материалов, комплектующих и прочего».

Порочкин ожидает, что в случае роста безработицы в России, как и в период «любого экономического кризиса», произойдёт не только снижение доходов населения, спроса на товары и услуги, но и не исключает значительного роста сектора теневой экономики.

Коллективное лучше внешнего

Предприятия автопрома стали одной из первых пострадавших от санкций отраслей. В ряде регионов остановились конвейеры предприятий из-за отсутствия зарубежных комплектующих или вовсе планов ухода иностранных корпораций из РФ. Это направление вызывает особые опасения, потому что «схлопывание» отрасли грозит закрытием крупных или вовсе градообразующих предприятий в таких городах, как Тольятти или Калуга. Однако, как отмечает лидер Межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация» (МПРА) Дмитрий Трудовой, пока ситуация не очень тревожная, но перспективы неясны.

Пока особо никто [из зарубежных производителей] с российского рынка не ушёл. Volkswagen и Mercedes остаются на месте, про Volvo ходили слухи, что они уходят, но пока людей отправили в простой. Peugeot и Citroën тоже в простое. В Калуге производитель Citroën пока работает до лета, затем они должны встать, а Mitsubishi приостановил свою деятельность. Французы точно никуда не денутся [из РФ], они об этом сказали. С Volvo и японцами не всё однозначно, потому что на них достаточно серьёзное оказывается воздействие. На германцев тоже идёт серьёзное давление. Но надо понимать, что это транснациональные компании и всё зависит от того, насколько правительства могут на них воздействовать. Проблемы с комплектующими есть, и не очень понятно, когда запустятся вставшие предприятия. Дмитрий Трудовой председатель Межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация» председатель Межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация»

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тверской области Антон Стамплевский отмечает, что влияние на российский рынок труда из-за санкций будет, но сейчас «сложно оценить его масштабы». В его регионе безработица пока не растёт, но отдельные предприятия начинают переходить на неполный рабочий день. Часть работодателей приостановивших работу компаний относятся к иностранным. При этом нехватка квалифицированных кадров такова, что тверские производители «будут бороться за них даже с Москвой».

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По его мнению, смягчить последствия происходящего можно облегчением разрешительных процедур, ослаблением налоговой нагрузки и «мощной, дополнительной поддержкой бизнеса, сохраняющего объёмы производства и рабочие места».

Георгий Клейнер, в свою очередь, раскритиковал предложение депутатов Госдумы ввести внешнее управление иностранными предприятиями в РФ, потому что «внешние управляющие способствовали разрушению производства и распродаже активов».

Альтернативой этому варианту я вижу передачу предприятий под управление коллектива. Так следует поступать не в 100% случаев, каждая конкретная ситуация требует анализа, но в коллективной собственности я вижу значительно больше перспектив, чем в передаче компаний во внешнее во всех смыслах управление некоему лицу, которое не заинтересовано в развитии этого бизнеса, — резюмировал учёный.

Павел Пряников уверен, что смягчить негативные социальные последствия происходящего главным образом можно за счёт «приемлемого уровня пособия по безработице и упрощения процедуры его получения». Например, первые полгода пособие не должно быть меньше 1,5 МРОТ (то есть в нынешнем варианте чуть более 20 тысяч рублей), далее, по мнению Пряникова, «государство должно позаботиться об общественных работах с зарплатами тоже не ниже 1,5 МРОТ». По его словам, также должны быть программы помощи по переселению из депрессивных территорий в экономические центры.

Редакция направила запрос в Министерство труда и социального развития РФ с просьбой рассказать, как ведомство готовится к росту безработицы и борьбе с её последствиями, однако там не смогли предоставить оперативный комментарий.

Ранее NEWS.ru подробно рассказывал о том, что в ближайшие месяцы россиян ожидает серьёзный скачок безработицы. Специалисты не исключают фактического исчезновения целого ряда отраслей — это означает, что миллионы граждан рискуют потерять источники своих доходов. Об этом же говорил в комментарии NEWS.ru экс-депутат Госдумы Олег Шеин, комментируя антикризисные меры правительства.