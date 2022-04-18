«Иногда это пятно не затягивается»: куда денутся работники иностранных фирм

Мэр Москвы Сергей Собянин, а до этого эксперты Центра стратегических разработок озвучили свои прогнозы относительно возможных масштабов безработицы в 2022 году из-за изоляции России и ухода иностранных компаний из страны в связи с происходящим на Украине. Максимальные прогнозируемые цифры по столице — 200 тысяч человек, а по стране — до 2 млн, но, как считает профессор экономики Григорий Клейнер, эти цифры могут быть ещё выше. По мнению экспертов, это приведёт к потере жизненных ориентиров миллионов россиян с ростом преступности, психических отклонений и усилением миграционных процессов из провинции в крупные города. В то же время некоторые наблюдатели предлагают пока не сгущать краски, поскольку многие зарубежные производители в промышленной сфере остались в стране. Подробности — в публикации NEWS.ru.
В полтора раза больше
Уход из Москвы или приостановка работы в городе иностранных компаний грозит потерей работы для «порядка 200 тысяч человек» (почти 1,6% от общего числа жителей, или 2,65% от официально занятого по состоянию на апрель 2022 года населения). Об этом 18 апреля
Ожидается, что в рамках нашей программы помощь в трудоустройстве получат свыше 58 тысяч работников предприятий, приостановивших свою деятельность. Из них порядка 12,5 тысячи человек пройдут переобучение и порядка 39 тыс. человек будут трудоустроены на временные и общественные работы, — заявил Собянин.
Общероссийский прогноз по безработице недавно
Первый сценарий предусматривает «сползание экономики в долговременный структурный спад, при котором повышенные уровни безработицы (до 6,4–6,5%) будут наблюдаться ближайшие несколько лет». Второй приведёт рынок труда «в состояние высокой безработицы на сравнительно короткий период по образцу кризиса времён пандемии».
Если второй сценарий реализуется, то к концу 2022 года можно ожидать потерю порядка 2 млн рабочих мест и рост безработицы до 7,1–7,8%, а восстановление рынка труда начнётся уже в 2023 году, — отметили в ЦСР.
Эксперты полагают, что «быстрая адаптация рынка труда» в этом случае будет связана с появлением «уже в начальной фазе кризиса долгосрочных стимулов для реализации проектов импортозамещения и, соответственно, для создания новых рабочих мест».
По данным экспертов ЦСР, в ближайшие годы сокращение рабочих мест прогнозируется в отраслях, столкнувшихся с дефицитом импортных компонентов (автопром, бытовая техника), сжатых в результате санкций внешними рынками сбыта (металлургия, производство удобрений), с падением внутрироссийского спроса (изделия из дерева) и ограничениями на фондирование из-за рубежа (электронная торговля). На этом фоне некоторые сферы столкнутся с ростом спроса на свою продукцию внутри РФ и формированием дополнительного спроса на рабочую силу. Это отрасли, в которых наблюдается уход с рынка основных конкурентов (текстильное производство, IT), удорожание импортной продукции из-за девальвации рубля (одежда, товары для досуга) и остановка части зарубежных поставок в связи с санкциями (микроэлектроника, телекоммуникационное оборудование).
Как заявил NEWS.ru профессор экономики и заместитель научного руководителя Центрального экономико-математического института РАН (ЦЭМИ РАН) Георгий Клейнер, в реальности число безработных в России из-за санкций на фоне украинских событий может быть существенно выше, чем в озвученных прогнозах. По его мнению, это приведёт к тому, что люди будут терять «ориентацию в жизни», а «невозможность прокормить семью очень сильно действует на мужчин и грозит разными последствиями, в том числе деклассированием, отрывом от реальной жизни с разными последствиями разной степени тяжести».
Конечно, [с потерей работы из-за изоляции России и ухода иностранных компаний из страны столкнётся] больше людей, чем по оценкам ЦСР или мэра Москвы. Я думаю, что в целом по России будет больше, чем 2 млн, может быть, в полтора раза. Кроме того, что потеряют работу те люди, которые трудились в закрывающихся фирмах, каждая из этих организаций не одного, а десятки поставщиков, потребителей, и когда мы вычёркиваем какую-то фирму, мы оголяем большой фрагмент экономики. Иногда это пятно затягивается, иногда не затягивается. В первую очередь пострадают те компании, у кого собственниками были иностранные граждане, но затем от них это, к сожалению, расползается на другие предприятия, которые к иностранцам не имеют никакого отношения.
По его мнению, сейчас перед российскими властями «стоит очень серьёзная задача» по сохранению реального сектора и рабочих мест в стране.
«Наш анархо-капитализм»
Специализирующийся на экономической аналитике публицист и историк Павел Пряников ожидает, что рост числа безработных приводит «к увеличению девиаций». По его словам, в России вырастет преступность, число суицидов, нервно-соматических и психических отклонений, а с 2023 года начнётся снижение рождаемости. Также он ожидает увеличения переездов «из депрессивных регионов в главные агломерации страны».
По мнению Пряникова, безработицу может нивелировать перетекание людей в «серый сектор», но, согласно правилам Международной организации труда (МОТ), её вровень в реальности может быть выше 10%.
Занятость в России делится на три примерно равных сектора (каждый около 25 млн работников). Первый — бюджетники и сотрудники госкомпаний. По этому сектору меньше всего ударит безработица. Плохие процессы будут идти и там, но государство сдержит массовые увольнения. Второй сектор — это частная белая рыночная экономика. Вот в ней будет хуже всего. Сильно схлопнется потребительский рынок и в нём сфера услуг, значительная часть иностранного бизнеса. Мой прогноз: треть уволенных из этого сектора к началу 2023 года. Это 7-8 млн занятых, или примерно 10% всей рабочей силы страны. Третий сектор — серая (гаражная) экономика. Промыслы, ремёсла, отходники, ЛПХ и тому подобное. Этот сектор наиболее живуч в России, это наш анархо-капитализм. В него, кстати, вынуждены будут перетекать часть уволенных из частной рыночной экономики. За счёт этого перетока в серый сектор общая безработица несколько сгладится до 4-5 млн. человек, или 7% от всей рабсилы. Если приплюсовать к нынешней безработице в 5%, то получим общую безработицу около 12% (по методологии МОТ).
Омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора в сфере соблюдения трудового законодательства и член генсовета Партии Роста Дмитрий Порочкин в комментарии NEWS.ru сообщил, что в зоне риска потери работы находится около 2 млн сотрудников, большая часть из которых трудятся в иностранных компаниях. Что касается российских компаний, то в зоне риска, по его словам, «сферы автомобильного бизнеса, энергетики и добычи сырья, связанные с разрывом логистических цепочек и дефицитом поставок материалов, комплектующих и прочего».
Порочкин ожидает, что в случае роста безработицы в России, как и в период «любого экономического кризиса», произойдёт не только снижение доходов населения, спроса на товары и услуги, но и не исключает значительного роста сектора теневой экономики.
Коллективное лучше внешнего
Предприятия автопрома стали одной из первых пострадавших от санкций отраслей. В ряде регионов остановились конвейеры предприятий из-за отсутствия зарубежных комплектующих или вовсе планов ухода иностранных корпораций из РФ. Это направление вызывает особые опасения, потому что «схлопывание» отрасли грозит закрытием крупных или вовсе градообразующих предприятий в таких городах, как Тольятти или Калуга. Однако, как отмечает лидер Межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация» (МПРА) Дмитрий Трудовой, пока ситуация не очень тревожная, но перспективы неясны.
Пока особо никто [из зарубежных производителей] с российского рынка не ушёл. Volkswagen и Mercedes остаются на месте, про Volvo ходили слухи, что они уходят, но пока людей отправили в простой. Peugeot и Citroën тоже в простое. В Калуге производитель Citroën пока работает до лета, затем они должны встать, а Mitsubishi приостановил свою деятельность. Французы точно никуда не денутся [из РФ], они об этом сказали. С Volvo и японцами не всё однозначно, потому что на них достаточно серьёзное оказывается воздействие. На германцев тоже идёт серьёзное давление. Но надо понимать, что это транснациональные компании и всё зависит от того, насколько правительства могут на них воздействовать. Проблемы с комплектующими есть, и не очень понятно, когда запустятся вставшие предприятия.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тверской области Антон Стамплевский отмечает, что влияние на российский рынок труда из-за санкций будет, но сейчас «сложно оценить его масштабы». В его регионе безработица пока не растёт, но отдельные предприятия начинают переходить на неполный рабочий день. Часть работодателей приостановивших работу компаний относятся к иностранным. При этом нехватка квалифицированных кадров такова, что тверские производители «будут бороться за них даже с Москвой».
По его мнению, смягчить последствия происходящего можно облегчением разрешительных процедур, ослаблением налоговой нагрузки и «мощной, дополнительной поддержкой бизнеса, сохраняющего объёмы производства и рабочие места».
Георгий Клейнер, в свою очередь, раскритиковал предложение депутатов Госдумы ввести внешнее управление иностранными предприятиями в РФ, потому что «внешние управляющие способствовали разрушению производства и распродаже активов».
Альтернативой этому варианту я вижу передачу предприятий под управление коллектива. Так следует поступать не в 100% случаев, каждая конкретная ситуация требует анализа, но в коллективной собственности я вижу значительно больше перспектив, чем в передаче компаний во внешнее во всех смыслах управление некоему лицу, которое не заинтересовано в развитии этого бизнеса, — резюмировал учёный.
Павел Пряников уверен, что смягчить негативные социальные последствия происходящего главным образом можно за счёт «приемлемого уровня пособия по безработице и упрощения процедуры его получения». Например, первые полгода пособие не должно быть меньше 1,5 МРОТ (то есть в нынешнем варианте чуть более 20 тысяч рублей), далее, по мнению Пряникова, «государство должно позаботиться об общественных работах с зарплатами тоже не ниже 1,5 МРОТ». По его словам, также должны быть программы помощи по переселению из депрессивных территорий в экономические центры.
Редакция направила запрос в Министерство труда и социального развития РФ с просьбой рассказать, как ведомство готовится к росту безработицы и борьбе с её последствиями, однако там не смогли предоставить оперативный комментарий.
Ранее NEWS.ru подробно рассказывал о том, что в ближайшие месяцы россиян ожидает серьёзный скачок безработицы. Специалисты не исключают фактического исчезновения целого ряда отраслей — это означает, что миллионы граждан рискуют потерять источники своих доходов. Об этом же говорил в комментарии NEWS.ru экс-депутат Госдумы Олег Шеин, комментируя антикризисные меры правительства.