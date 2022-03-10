«Не осознали тяжести происходящего»: что будет в России с безработицей

Уже в ближайшие месяцы на фоне обострившейся геополитической ситуации и санкционного давления россиян ожидает серьёзная безработица. Специалисты не исключают фактического исчезновения целого ряда отраслей — это означает, что миллионы граждан рискуют потерять источники своих доходов. По самым скромным оценкам, уровень безработицы может вырасти сразу в два раза. Впрочем, в Госдуме утверждают, что катастрофы на рынке труда удастся избежать, а ситуацию, в которой сегодня оказалась Россия, следует, напротив, рассматривать как уникальный шанс.

Тормозить прогресс

Василия, менеджера одного из крупных автосалонов в Поволжье, на этой неделе предупредили: уже в ближайшее время около половины сотрудников будет сокращено.

Нас пока ещё не увольняют, но уже сказали, что постоянные премии, вероятно, срежут. А без премий наша зарплата — просто слёзы. Некоторые сами написали заявления. Однако на самом деле уходить особо некуда, — рассуждает в разговоре с NEWS.ru Василий.

Сергей Булкин/NEWS.ru

По его словам, новых автомобилей в салоне нет, продажи встали, а собственник планирует переориентироваться на реализацию исключительно китайских машин. Однако собеседник к такому развитию событий относится недоверчиво, говорит, что «китайцы» в последнее время и без того стоили недёшево, а сейчас «вообще взлетят».

Мне как-то трудно представить людей, которые в нынешней ситуации будут покупать китайский автомобиль за 4–5 миллионов рублей. Простите, но это попахивает безумием, — утверждает Василий.

Уже нет сомнений, что безработица затронет многих россиян. Эту тему обозначил и глава кремлёвской пресс-службы Дмитрий Песков. В частности, он оценил риск роста безработицы из-за ухода западных компаний из России.

Будем надеяться, что всё-таки не миллионы людей останутся без работы, а меньше. Действительно, компании уходят, правительство этим занимается. Это приоритетный вопрос — безработица и антикризисные меры на рынке труда, — пояснил Песков. Он сообщил, что в ближайшее время правительство объявит о мерах по поддержанию стабильности на рынке труда.

В регионах также отреагировали на возможное сужение рынка труда. Например, полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев на совещании с главными федеральными инспекторами предупредил о возможности роста безработицы в регионах округа на фоне приостановки работы иностранных компаний.

Доктор экономических наук ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН Сергей Смирнов пояснил, что многое будет зависеть от степени квалификации людей.

Западные компании пока будут поддерживать работников — это ответственная социальная политика. Ситуация разнородная. Например, если ситуация затянется, то на смену сетям быстрого питания начнут приходить другие игроки. Если взять IT-отрасль, то там всё сложнее: связано это с тем, что в данном сегменте сконцентрированы наиболее квалифицированные кадры. Увы, многие уедут, многие уже уехали, — пояснил Смирнов.

По его оценкам, особо тяжёлая ситуация складывается с материальным производством, эксперт привёл в пример АвтоВАЗ и КамАЗ.

Что делать с АвтоВАЗом, пока не очень понятно. Без импортных комплектующих предприятие может, пожалуй, выпускать две модели. Очевидно, что многое нам нужно импортозамещать, но не формально, как это мы часто наблюдали ранее, а классически. Например, мы можем производить микрочипы для банковских карт, но на выходе они окажутся в два раза дороже, — отмечает Смирнов.

Thomas Körbel/dpa/Global Look Press

В зоне риска оказывается и нефтяная отрасль. Если Россию отсекут от глобальных рынков, то неизбежно встанет вопрос оптимизации штатов — прежнего количества сотрудников уже не потребуется. При этом пока непонятно, насколько люди в изменившейся экономической ситуации готовы приобретать новые компетенции.

Смирнов полагает, что наиболее защищёнными оказываются работники бюджетного сектора — их вряд ли будут массово увольнять, однако со снижением заработной платы они вполне могут столкнуться.

По оценкам экономиста, от российского правительства сегодня требуется пакет неотложных мер, потому как уход с рынка большого количества россиян чреват не только обострением криминальной ситуации, но и ростом протестных настроений.

При этом люди ещё не осознали всей тяжести происходящего, для многих санкции пока выглядят виртуально. Но это пока. К тому же многое зависит от того, где живёт человек. Например, в Москве и областных центрах многие уже почувствовали перемены. В сельской местности изменения не так ощутимы, — объясняет экономист.

Смирнов предположил, что власти могут начать искусственно тормозить технический прогресс: сохранять ручной труд, не автоматизировать процессы. На какое-то время это может задержать высвобождение рабочей силы.

Миллионы безработных

По оценкам экономического аналитика Алексея Климовского, с безработицей могут столкнуться до 10 процентов экономически активного населения, и это если не предполагать каскадного банкротства компаний и гиперинфляции.

По мнению собеседника NEWS.ru, в первую очередь в сложной ситуации могут оказаться сотрудники предприятий, которые полностью сворачивают свою деятельность в России, а также отраслей, напрямую зависимых от импорта (наукоёмкие производства, высокотехнологичные компании, авиация, автопром).

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Он полагает, что потребность в рабочих руках сохранится в сельском хозяйстве — экспортной отрасли, пока слабо затронутой санкциями. Также, говорит Климовский, будут высоко востребованы силовики, в частности сотрудники Росгвардии и ФСИН.

Однако некоторые отрасли рискуют в буквальном смысле обрушиться. В первую очередь речь идёт о сфере услуг — досуговом сегменте, туризме, общественном питании, такси. Специалисты связывают это с резким падением доходов населения.

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в разговоре с NEWS.ru подтвердил, что на фоне санкционного давления в группе риска оказался автопром.

В автопроме уже вскоре следует ожидать введения режима неполной занятости. В дальнейшем может произойти переориентация заводов на выпуск продукции иных брендов. Однако для этой отрасли ключевая угроза исходит от резко понизившегося потребительского спроса. Плюс ко всему высокие банковские ставки по автокредитам. А ведь до сегодняшнего дня львиная доля машин приобреталась именно в кредит, — пояснил эксперт.

Уход «Макдоналдса» из России, считает Сафонов, не станет катастрофой, поскольку заведения фактически работали по франшизе.

Полагаю, что совсем скоро там появится другая вывеска, но ассортимент не поменяется. Булочку с мясом ведь не запатентуешь, — отмечает собеседник издания.

Эксперты сходятся во мнении, что под угрозой оказывается строительство и производство строительных материалов. Кредитная ставка резко возросла, поэтому населению сложно осуществлять новые покупки.

Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Очереди на биржи труда пока не выстроились, однако поводы для беспокойства действительно имеются. Партнёр по развитию бизнеса кадрового агентства ProPersonnel Надежда Михина рассказала NEWS.ru, что половина работодателей начали занимать выжидательную позицию в части подбора персонала, когда решение о найме конкретного специалиста откладывается, отзываются ранее направленные предложения. По её мнению, первые серьёзные изменения на рынке труда мы увидим уже к концу марта.

Оптимистичные прогнозные значения по безработице на конец 2022 года пока варьируются в диапазоне 7–10%. Это означает, что уровень безработицы вырастет вдвое по сравнению с текущей и составит 5–7 миллионов человек. Современная экономика и особенно рынок труда состоят из глубоко взаимозависимых факторов и явлений. Сбой в одном звене сродни взмаху крыла бабочки, приведшего к урагану на другом континенте, — пояснила Михина.

Рекрутеры видят риски в международных компаниях и компаниях с иностранным участием, которые приняли решение приостановить свою работу в России (более 100 тысяч рабочих мест): это крупные ретейлеры и производственные компании (пищепром и химпром, легпром, автопром, нефтепереработка). В сложном положении оказались транспорт и логистика (авиа-, железнодорожные и морские перевозки), туризм и развлечения (кино и медиа, HoReCa), строительство и недвижимость, маркетинг и дизайн и другие отрасли.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалисты, опрошенные NEWS.ru, полагают, что точки роста будут в тех отраслях, которые смогут оперативно решать вопросы импортозамещения, выстраивания инновационных экосистем, трансформации экономики. Поэтому остро будут востребованы закупщики, логисты (вопрос выстраивания и оптимизации логистических цепочек), IT- и digital-специалисты, антикризисные управляющие, финансисты, руководители проектов, в целом квалифицированные отраслевые специалисты, способные эффективно работать в условиях неопределённости.

Впрочем, в Государственной думе пока оценивают ситуацию с оптимизмом.

Сегодня не время безработицы. Уход иностранного бизнеса не должен существенно повлиять на рынок труда. Я настроен оптимистично, потому как люди хотят работать вне зависимости от внешних условий, — пояснил NEWS.ru зампред думского комитета по экономической политике Артём Кирьянов.

Депутат также подчеркнул, что сегодня участие России в глобальной экономике таково, что его невозможно игнорировать. Кирьянов также предположил, что поддержка, которую власти страны намерены оказать IT-сектору, является «заявкой на победу в цифровом мире».