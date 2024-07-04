Иноагент из Франции признался в любви к России Француз Лоран Винатье в суде признался в любви к России

Фото: t.me/moscowcourts*

Гражданин Франции Лоран Винатье

Гражданин Франции Лоран Винатье (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) признался, что любит Россию. Такое заявление он сделал по видеосвязи, когда выступал в суде. Француза обвиняют в сборе сведений о военной деятельности России, информирует РИА Новости.

Я люблю Россию. Моя жена русская, друзья все в Москве. Моя жизнь связана с Россией, — констатировал Лоран Винатье.

Обвиняемый добавил, что никогда не использовал свою деятельность против РФ. Суд рассматривал жалобу на его арест. Однако Мосгорсуд решил оставить Винатье в СИЗО.

Замоскворецкий районный суд в начале июня арестовал гражданина Франции до 5 августа. Причиной стало обвинение по статье 330.1 УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах».

Ранее инстанция решила наложить арест на имущество Винатье. Гражданину Франции грозит до пяти лет лишения свободы.

Лоран Винатье в июне признал вину в сборе сведений в области военной деятельности России. Заседание прошло в Замоскворецком суде Москвы.

Стало известно, что Винатье является сотрудником швейцарского Центра гуманитарного диалога. Специализируется мужчина на евразийских вопросах. В прошлом он занимался конфликтом в Чечне.