Раскрыта личность задержанного в Москве француза ТАСС: в Москве задержали француза-сотрудника швейцарского гуманитарного центра

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гражданин Франции, задержанный полицейскими в Москве за сбор военных сведений, оказался Лораном Винатье 1976 года рождения, сообщает ТАСС со ссылкой на источник правоохранительных органах. Он является сотрудником швейцарского Центра гуманитарного диалога. Уточняется, что Винатье специализируется на евразийских вопросах, до этого он занимался конфликтом в Чечне.

Задержанный — Лоран Винатье 1976 г. р., он консультант швейцарского Центра гуманитарного диалога, занимается евразийскими вопросами после переворота на Украине в феврале 2014 году, — заявил собеседник агентства.

Ранее Следственный комитет сообщил о задержании в Москве француза, который на протяжении нескольких лет собирал в России военные сведения. Уточнялось, что задержанный неоднократно посещал столицу и другие города. Там он встречался с россиянами для получения информации о военной и военно-технической деятельности России. Полученные иностранцем сведения могут быть использованы против безопасности государства.

До этого в Санкт-Петербурге задержали мужчину, который пытался незаконно пересечь границу с Финляндией. По информации СМИ, 26-летний мужчина собирался уехать на Украину. Он также оказался фанатом Адольфа Гитлера.