Француза задержали за сбор военных сведений в России

Фото: t.me/sledcom_press*

Полицейские задержали в Москве гражданина Франции, который в течение нескольких лет собирал в России военные сведения, сообщили в Следственном комитете РФ. Задержанный неоднократно посещал Москву и другие города, где встречался с россиянами для получения информации о военной и военно-технической деятельности России.

Задержан гражданин Французской Республики, подозреваемый в сборе сведений в области военной деятельности Российской Федерации, – говорится в сообщении.

В СК указали, что полученные им сведения могут быть использованы против безопасности государства. Возбуждено уголовное дело по статье 330.1 УК РФ «Уклонение от выполнения обязанностей, предусмотренных законодательством о иностранных агентах». Француза доставили на допрос в Следственный комитет. В скором времени ему предъявят обвинение и выберут меру пресечения.

Ранее в Петербурге задержали мужчину, который пытался незаконно пересечь границу с Финляндией, чтобы потом уехать на Украину. 26-летний злоумышленник оказался фанатом Адольфа Гитлера. Во время обысков дома у задержанного обнаружили тактический нож, ремень и каску, на которых была изображена свастика.