Задержанный в Москве француз признал вину в сборе военных данных

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Лоран Винатье

Гражданин Франции Лоран Винатье на суде признал вину в сборе сведений в области военной деятельности Российской Федерации. Заседание проходит в Замоскворецком суде Москвы, инстанция рассматривает вопрос о мере пресечения, сообщает РИА Новости.

Я признаю, что виновен в этом, — сказал Винатье.

6 июня Следственный комитет информировал о задержании в Москве француза Лорана Винатье, который на протяжении нескольких лет собирал в России военные сведения. Уточнялось, что задержанный неоднократно посещал столицу и другие города. Там он встречался с россиянами для получения информации о военной и военно-технической деятельности РФ. Полученные иностранцем сведения могут быть использованы против безопасности государства.

Выяснилось, что Винатье является сотрудником швейцарского Центра гуманитарного диалога. Мужчина 1976 года рождения специализируется на евразийских вопросах после Майдана на Украине в 2014 году, до этого он занимался конфликтом в Чечне.

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что Винатье работал на швейцарскую неправительственную организацию, созданную экс-генсеком ООН Кофи Аннаном. Он добавил, что она осуществляет дипломатическую и дискуссионную работу.