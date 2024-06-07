Макрон рассказал о работе задержанного француза в Москве Макрон: задержанный в Москве француз Винатье работал на швейцарскую НПО

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Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью французским СМИ заявил, что задержанный в Москве француз Лоран Винатье работал на швейцарскую неправительственную организацию (НПО). По данным Lе Monde, речь идет о Центре гуманитарного диалога.

Французский президент пояснил, что Винатье работал на организацию, созданную экс-генсеком ООН Кофи Аннаном. Макрон добавил, что она осуществляет дипломатическую и дискуссионную работу.

Он ни в коем случае не был человеком, который работал и работает на Францию, — подчеркнул президент Франции.

Французское издание отметило, что в условиях острой конфронтации между Москвой и Парижем арест в российской столице француза Лорана Винатье имеет все основания считаться дипломатическим событием, которое может еще больше обострить двусторонние отношения.

Ранее стало известно, что задержанный полицейскими в Москве за сбор военных сведений Лораном Винатье специализируется на евразийских вопросах, до этого он занимался конфликтом в Чечне и переворотом на Украине в 2014 году.

Ранее Следственный комитет сообщил о задержании в Москве француза, который на протяжении нескольких лет собирал в России военные сведения. Уточнялось, что задержанный неоднократно посещал столицу и другие города. Там он встречался с россиянами для получения информации о военной и военно-технической деятельности России. Полученные иностранцем сведения могут быть использованы против безопасности государства.