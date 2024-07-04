Имущество француза Винатье в России арестовано по решению суда Суд арестовал имущество француза Винатье, собиравшего военные данные о России

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Гражданин Франции Лоран Клод Жан-Луи Винатье, задержанный сотрудниками ФСБ РФ и Следственного комитета РФ

Замоскворецкий суд Москвы принял решение о наложении ареста на имущество Лорана Винатье, который обвиняется в нарушении правил для иностранного агента, передает ТАСС. По данным агентства, задержанному гражданину Франции грозить до пяти лет лишения свободы.

Замоскворецкий суд Москвы наложил обеспечительные меры в виде ареста на имущество Винатье, — указано в сообщении.

Винатье занимает должность консультанта швейцарского Центра гуманитарного диалога, его специализацией стали евразийские вопросы после событий 2014 года на Украине, где произошел государственный переворот. По версии следствия, мужчина осуществлял сбор информации области военной деятельности России, что угрожало безопасности государства. Кроме того, француз умышленно не предоставлял документы, необходимых для включения в реестр иностранных агентов.

Ранее, 7 июня, Винатье признал свою вину в сборе сведений в области военной деятельности Российской Федерации. По решению суда его отправили под стражу до 5 августа.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон назвал все обвинения, выдвинутые Россией против Лорана Винатье, элементами пропаганды. Он также призвал Москву как можно скорее освободить француза.