Обвинения против арестованного в Москве француза назвали пропагандой Макрон: все обвинения против Лорана Винатье являются элементами пропаганды

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Сотрудник швейцарского Центра гуманитарного диалога, гражданин Франции Лоран Винатье (справа)

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе совместной конференции в Елисейском дворце с украинским коллегой Владимиром Зеленским назвал все обвинения, выдвинутые Россией против француза Лорана Винатье, элементами пропаганды, пишет Le Monde. Он также призвал Москву как можно скорее освободить гражданина Франции.

Мы призываем Россию прояснить все элементы этого дела и освободить его как можно быстрее, — сказал Макрон.

По словам французского президента, хотя Винатье «ни в коем случае не работал на Францию», ему будет обеспечена необходимая консульская защита. Макрон также связал его задержание с «угрозами и провокациями», проводимыми Москвой в отношении Парижа.

7 июня стало известно, что гражданин Франции Лоран Винатье на заседании в Замоскворецком суде Москвы признал вину в сборе сведений в области военной деятельности Российской Федерации. По данным Следкома РФ он занимался этим несколько лет, к тому же француз не исполнил своих обязанностей иноагента. То есть, не предоставил необходимые документы для включения в соответствующий реестр. Француза отправили под стражу до 5 августа.

Ранее Макрон подтвердил, что Винатье работал на швейцарскую неправительственную организацию, созданную экс-генсеком ООН Кофи Аннаном. Он добавил, что она осуществляет дипломатическую и дискуссионную работу.