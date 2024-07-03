Появились детали обвинения француза, искавшего военную информацию в России СК: француз Винатье собирал военные данные об РФ через экспертов и госслужащих

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Лоран Винатье (внесен Минюстом РФ в список иноагентов)

Задержанный в России гражданин Франции Лоран Винатье (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) собирал сведения о военной деятельности РФ, общаясь с экспертами и госслужащими, сообщили в Следственном комитете. Он в ходе допроса признал вину в полном объеме.

В ведомстве предположили, что полученные французом данные могут быть использованы иностранными спецслужбами в ущерб Москве. По делу уже были допрошены семь свидетелей, с которыми Винатье общался.

По аудиозаписям этих встреч назначена лингвистическая судебная экспертиза. Следствием осмотрены результаты оперативно-разыскной деятельности, а также произведен осмотр технических средств, изъятых у обвиняемого, — сказано в публикации.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал все обвинения, выдвинутые Россией против Лорана Винатье, элементами пропаганды. Он также призвал Москву как можно скорее освободить француза.

7 июня стало известно, что Лоран Винатье на заседании в Замоскворецком суде Москвы признал вину в сборе сведений в области военной деятельности Российской Федерации. По данным Следкома, он занимался этим несколько лет, к тому же француз не исполнил обязанностей иноагента. То есть не предоставил необходимые документы для включения в соответствующий реестр. Француза отправили под стражу до 5 августа.