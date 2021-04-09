«Очень подозрительно»: инфекционист объяснил нежелание россиян прививаться

https://static.news.ru/photo/2dba86ea-9ac9-11eb-acbd-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Вакцинация в России проходит медленнее, чем хотелось бы. Одной из причин этого является недоверие россиян к предлагаемым им препаратам от коронавируса, считает академик РАН инфекционист Вадим Покровский.

Помимо того, что есть идеологические противники любых прививок, дело ещё и в исторической памяти, допустил он.

У некоторых людей, особенно воспитанных во время СССР, есть суждение, что если государство что-то активно предлагает, то это очень подозрительно, — предположил Покровский в интервью «Газете.Ru».

Он напомнил, что, по данным Роспотребнадзора, сейчас антитела к инфекции есть у 40% населения. Если поднажать с вакцинацией, то уже через пару месяцев можно будет говорить о появлении коллективного иммунитета, что поможет справиться с эпидемией, считает академик.

Вместе с тем он признал, что пока в полной мере не изучена изменчивость коронавируса и не установлена долгосрочная эффективность вакцин. Уже сейчас понятно, что приобретённый иммунитет к одному штамму далеко не всегда действенен в отношении других видов инфекции, признал Покровский.

Отчасти именно этим и объясняется тот факт, что в России разработали и продолжают создавать несколько разных видов препарата. Конечная цель — найти то средство, которое даст наилучший результат. Чтобы это сделать, необходимо пробовать и создавать новые вакцины и увеличить иммунитет, появляющийся после прививки, с нескольких месяцев до нескольких лет.

Впрочем, инфекционист не стал отрицать и «коммерческий умысел», указав на то, что «создатели вакцин соревнуются друг с другом, начинают писать негативные отзывы относительно конкурентов».

Ранее, как писал NEWS.ru, министр здравоохранения Михаил Мурашко объяснил важность вакцинации от коронавируса. По его словам, эта инфекция даёт почти в два раза больше осложнений по сравнению с традиционным сезонным гриппом и другими острыми респираторными заболеваниями.