Именем Жириновского назвали один из московских институтов Именем Жириновского назвали московский Институт мировых цивилизаций

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Московский Институт мировых цивилизаций назван именем его учредителя — российского политика и основателя ЛДПР Владимира Жириновского, скончавшегося в апреле 2022 года, рассказал NEWS.ru руководитель пресс-службы ЛДПР Александр Дюпин. Он отметил, что новое название по документам звучит так: Университет мировых цивилизаций имени В.В. Жириновского. В партии добавили, что соответствующее решение было принято 30 июня.

Институт мировых цивилизаций был детищем Жириновского. За 23 года работы вуза Владимир Вольфович сделал для него очень многое: вся инфраструктура ИМЦ, общежития, преподаватели из лучших вузов страны, студенческий обмен с крупными российскими и иностранными университетами. Владимир Вольфович всегда лично приглашал молодежь на учебу в ИМЦ. Это был такой его чисто гуманитарный проект, в который он вкладывал душу, — заявили в ЛДПР.

Ректор вуза Олег Слоботчиков в комментарии для NEWS.ru подчеркнул, что «целью Института мировых цивилизаций с момента его учреждения Жириновским было развитие качественного и социально ориентированного образования».

Студенты, преподаватели и сотрудники Университета мировых цивилизаций уверены, что учредитель Владимир Вольфович Жириновский гордится нами, — отметил Слоботчиков.

Владимир Жириновский скончался 6 апреля на 76-м году жизни. Причиной смерти бессменного главы ЛДПР стало заражение «омикрон»-штаммом коронавируса. За его жизнь врачи боролись с 11 февраля. В ЛДПР предложили переименовать Луков переулок в Москве в честь Жириновского. Партия также намерена открыть там свой музей.

Ранее в ЛПДР заявили, что аккаунт покойного Жириновского был активен в социальных сетях, потому что его ведут помощники умершего политика. Дюпин объяснил это сохранившимся большим интересом граждан к основателю партии.