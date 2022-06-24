В ЛДПР объяснили активность покойного Жириновского в соцсетях

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Владимир Жириновский

Аккаунт покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского был активен в социальных сетях, потому что его ведут помощники, сообщил руководитель пресс-службы партии Александр Дюпин изданию Lenta.ru. Он объяснил это сохранившимся большим интересом граждан к Жириновскому, который в ЛДПР удовлетворяют.

Мы продолжаем вести страницы во «ВКонтакте» и других соцсетях, которые принадлежали Жириновскому. Там выкладываются мемориальные посты, связанные с ним. Условно публикуются его заявления, которые соответствуют современной повестке дня, публикуются архивные фотографии, видео, — сказал Дюпин.

Он добавил, что Владимир Жириновский и раньше не сидел во «ВКонтакте», но всегда знал, что публикуют от его имени, сам надиктовывал тексты.

Владимир Жириновский скончался 6 апреля на 76-м году жизни. Причиной смерти бессменного главы ЛДПР стало заражение «омикрон»-штаммом коронавируса. За его жизнь врачи боролись с 11 февраля. В ЛДПР предложили переименовать Луков переулок в Москве в честь Жириновского. Партия также намерена открыть там свой музей.

Думский мандат Жириновского передали кандидату из федерального списка партии Андрею Свинцову. Соответствующее постановление ЦИК приняла на заседании 1 июня.