ИИ помог выявить болезнь Альцгеймера на ранней стадии Nature: ИИ предсказал развитие болезни Альцгеймера за семь лет до ее дебюта

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Ученые Калифорнийского университета нашли способ предсказывать болезнь Альцгеймера за семь лет до появления симптомов, передает журнал Nature. Они проанализировали истории пациентов с помощью машинного обучения, и оказалось, что на прогноз недуга больше всего влияли такие факторы, как высокий уровень холестерина и остеопороз.

Это первый шаг к использованию искусственного интеллекта в обычных клинических данных не только для раннего выявления риска, но и для понимания биологии, лежащей в его основе, — сообщила ведущий автор исследования Элис Танг.

Ранее психолог Майя Тум рассказала, что такие бытовые привычки, как любовь к идеальному порядку или стремление к накопительству предметов, могут свидетельствовать о формировании душевных расстройств. По словам специалиста, нестрашные на первый взгляд действия могут быть тихими симптомами обсессивно-компульсивного расстройства или болезни Альцгеймера.

Также команда ученых из Института Бака в Калифорнии заявила об обнаружении белка, благодаря которому можно восстановить память у пациентов, страдающих от болезни Альцгеймера. Оказалось, что открытие может помочь и тем, кто столкнулся с другими формами деменции.