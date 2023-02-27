Иеромонах рассказал, разрешен ли секс во время Великого поста

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Иеромонах Феодорит в разговоре с NEWS.ru рассказал, что секс во время Великого поста запрещен, однако нужно учитывать индивидуальные особенности. По его словам, можно сделать исключение, однако потом пойти на исповедь.

Вообще, нельзя. <…> Если очень хочется, то можно. По сути своей, это так, но не вступая в разгул. У каждого есть свой график половой жизни... Пара, муж жена, может они такие страстные, что восемь раз на дню. Пусть ограничат себя, пусть больше молятся, — сказал иеромонах.

Он посоветовал «не вступать в сексуальный разгул» и больше уделять времени посту и молитве.

Но если очень захочется обоим… Именно обоим, не одному... Если у людей горячее желание, потому что близость — проявление любви — наверно, можно, но надо отдавать себе отчет, что сейчас время покаяния, время молитвы, — добавил иеромонах.

Он уточнил, что в таком случае паре нужно сходить и исповедь и признаться, что «не удержались, по любви».

Просто надо понимать, а почему это нельзя. Это не же злая церковь запрещает что-то делать. Это время молитвы, это время плача о наших грехах. Мы не удаляемся в пустыню, не можем этого сделать. Но, в первую очередь, это не просто так - что-то не едим, не вступаем в интимную близость, — объяснил иеромонах.

Ранее телеведущая Елена Малышева рассказала, что полный отказ от мяса, рыбы и молочных продуктов во время Великого поста может привести к проблемам со здоровьем у детей и людей с анемией, так как эти продукты богаты кальцием, белком и железом.