Стремительность, неожиданность, жестокость и жёсткость — этими определениями можно охарактеризовать всё то, что произошло в Москве вечером 15 июля. Хоть и несогласованный, но мирный сбор подписей против принятых поправок к Конституции внезапно превратился в шествие по центральным улицам. Ещё внезапнее начались задержания. В автозаках оказались больше ста человек: тащили всех подряд — активистов, прохожих и журналистов. Не церемонились ни с кем. Как это было, рассказываем и показываем в видеообзоре NEWS.ru.