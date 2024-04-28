HR-эксперт назвал самые востребованные в 2024 году специальности HR-эксперт Мурадян: в 2024 году востребованы инженеры, медики и бухгалтеры

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Нет таких профессий, куда было бы можно легко и просто устроиться, заявил NEWS.ru HR-эксперт Гарри Мурадян. Но все же есть работа, куда могут взять с имеющимися теоретическими и практическими знаниями, полученными в вузе. Чаще всего это профессии, которые нужны государству и где сейчас нехватка кадров.

Инженеры по-прежнему востребованы во многих отраслях промышленности, таких как автомобилестроение, авиация, энергетика и строительство. Разработчики программного обеспечения, аналитики данных и специалисты по кибербезопасности пользуются большим спросом из-за растущей цифровизации общества, — перечислил эксперт.

Гарри Мурадян также назвал медицинские специальности и специалистов в образовании. Первые всегда нужны, поскольку здравоохранение является одной из самых важных отраслей. Вторые — пользуются стабильным спросом, так как образование является основой общества.

Бухгалтеры, финансовые аналитики и аудиторы необходимы для управления финансами организаций. Маркетологи и специалисты по рекламе помогают компаниям продвигать свои продукты и услуги, что всегда будет востребовано, — отметил Мурадян.

Он добавил, что востребованы специалисты по управлению цепочками поставок. Они отвечают за управление перемещением товаров и услуг, что является жизненно важным для глобальной экономики. Помимо них спросом пользуются специалисты по возобновляемым источникам энергии, так как человечество постепенно переходит к экологически чистой энергетике.

Эксперт также подчеркнул, что специалисты по искусственному интеллекту и машинному обучению будут все более востребованы, так как работают с передовыми технологиями, которые трансформируют многие отрасли.

Ранее Гарри Мурадян объяснил, что профессия курьера стала очень востребована среди молодежи из-за гибкого графика работы. Кроме того, для работы курьером не требуется специального образования или специальных навыков, отметил эксперт.