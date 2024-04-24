HR-эксперт объяснил, почему выпускники известных вузов уходят в курьеры HR-эксперт Мурадян: работа курьером популярна у молодежи из-за гибкого графика

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Профессия курьера стала очень востребована среди молодежи из-за гибкого графика работы, рассказал NEWS.ru HR-специалист Гарри Мурадян. Кроме того, для работы курьером не требуется специального образования или специальных навыков, отметил эксперт.

Профессия курьера сейчас действительно востребована среди молодежи. Во-первых, работа курьером позволяет студентам и молодым людям совмещать учебу или основную работу с дополнительным заработком. График — от пяти рабочих дней и двух выходных до смен формата «два дня работаю, два дня дома». Во-вторых, молодежь привлекает простота входа. Для работы курьером не требуется специального образования или высокой квалификации, что делает ее доступной для многих молодых людей, — рассказал Мурадян.

HR-специалист добавил, что заработная плата курьеров варьируется в зависимости от региона, компании и объема работы. В среднем по России курьеры зарабатывают от 30 000 до 80 000 рублей в месяц, пояснил он.

Зарплата в 200 000 рублей является скорее исключением, чем нормой. Но доход курьеров может увеличиваться за счет чаевых и бонусов. Однако следует отметить, что работа курьером может быть физически и эмоционально требовательной. Курьерам приходится много ходить и ездить, а также работать в разных погодных условиях. Кроме того, работа курьером может быть сезонной, и доход может колебаться в зависимости от времени года, — сказал Мурадян.

Ранее депутат Государственной Думы Светлана Бессараб сообщила, что выпускники университета им. Баумана выходят на рынок работать курьерами, потому что зарплата хорошего инженера в среднем составляет 110-120 тысяч рублей, а у курьера — выше 200 тысяч.

До этого директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец сообщил, что самыми востребованными профессиями в РФ в 2024 году станут маркетолог, курьеры, водители и специалисты в области пиара. По его словам, на рынке труда всегда ценятся профессионалы вне зависимости от специальности.