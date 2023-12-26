«Хорошая фантазия»: Орешкину ответили на слова о будущем BMW и Mercedes Автоэксперт Зенкевич: Германия не продаст Китаю BMW и Mercedes

Слова помощника президента России Максима Орешкина о том, что немецкие автомобильные концерны BMW и Mercedes могут исчезнуть и уйти в историю через 10 лет, похожи на хорошую фантазию, заявил NEWS.ru автоэксперт Иван Зенкевич. Он выразил сомнение, что Германия без боя отдаст свои флагманские компании.

Это хорошая наша православная фантазия, что через десять лет капитализм загнется. Может быть. Но нужно понимать, что это концерны, а не просто фирмы. Концерн купить сложнее. Может быть, китайцы его общипают по краям с разных сторон, но сомневаюсь, что Германия без боя отдаст Китаю свои флагманские компании. Не верю в это, — отметил Зенкевич.

Автоэксперт добавил, что BMW и Mercedes являются очень серьезными налогообразующими предприятиями для Германии. Ни под каким предлогом они не будут проданы Китаю, полагает Зенкевич.

Ранее Орешкин заявил, что крупные европейские автомобильные концерны, такие как BMW и Mercedes, уйдут в историю в ближайшие 10 лет. По его словам, это обусловлено тем, что китайские компании постепенно занимают лидирующие позиции по показателям экспорта автомобилей. Он предположил, что BMW и Mercedes могут повторить судьбу шведской Volvo, проданной Китаю.