Хирург рассказал, чем рискуют пьющие водку женщины Хирург Умнов: пьющие водку женщины должны помнить о рождении детей с пороками и о выкидышах

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Водка разрушает женский организм быстрее, чем мужской, из-за меньшей выработки ферментов, перерабатывающих этиловый спирт, рассказал NEWS.ru хирург Александр Умнов. Медик отметил, что крепкий алкоголь угрожает выкидышами или рождением детей с пороками развития. Врач добавил, что данный вид спиртного приводит к нарушению менструального цикла, повышает уровень тестостерона и подавляет выработку эстрадиола, снижая либидо и подавляя материнский инстинкт.

Нарушается менструальный цикл из-за падения уровня эстрадиола и повышения тестостерона, что подавляет либидо и материнский инстинкт. Очень чувствительны к воздействию этилового спирта яйцеклетки, в результате чего рождаются дети с пороками развития или происходят выкидыши. Климакс у пьющих женщин наступает гораздо раньше — в среднем на 10–15 лет. Происходит снижение тембра голоса, огрубление кожи, что старит пьющих женщин не по годам, — подчеркнул Умнов.

Эксперт также рассказал, что главная опасность злоупотребления водкой для мужчин заключается в повышенном риске импотенции и, как следствие, отсутствии оргазма. Он отметил, что литр водки, выпитый в течение часа, может убить человека. По его словам, в этот момент концентрация этанола в крови достигает 5-6 граммов на литр крови.

По его словам, у человека, принявшего большую дозу водки, падает температура тела, замедляется дыхание и учащается пульс. Кроме того, по словам Умнова, у таких пациентов могут быть спутанное сознание, несвязная речь, галлюцинации и эпилептические припадки. Также человек не может нормально передвигаться и практически не реагирует на окружающую обстановку и людей.

Ранее психиатр-нарколог Олег Гончаров рассказал, что в мире не существует добавки, которая уменьшала бы всасывание алкоголя. По его словам, спиртное попадет сначала в печень, а потом в мозг и вызовет опьянение. Специалист сомневается, что пищевые добавки снимут симптомы алкогольного опьянения.