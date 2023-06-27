Хирург раскрыл главную опасность водки для мужчин Хирург Умнов: для мужчин злоупотребление водкой может закончиться увеличением груди и отсутствием оргазма

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Главная опасность злоупотребления водкой для мужчин заключается в повышенном риске импотенции и, как следствие, отсутствии оргазма, рассказал NEWS.ru хирург Александр Умнов. Медик добавил, что пристрастие к крепкому алкоголю угрожает увеличением груди — гинекомастией из-за разрастания жировой ткани и нарушения гормонального фона.

Мужчины могут столкнуться с такой проблемой, как гинекомастия, вызванной разрастанием жировой ткани из-за нарушения гормонального фона вследствие увеличения в крови концентрации эстрогенов и снижения тестостерона. Употребление водки может привести к импотенции, так как постепенно снижается количество «здоровых и подвижных» сперматозоидов, сужаются семенные канальца. Это главная опасность. Повреждаются нервы в тазу и корковое вещество в головном мозгу, отвечающее за получение полового удовольствия, вследствие чего оргазм может не наступить, — подчеркнул врач.

Он отметил, что литр водки, выпитый в течение часа, может убить человека. По его словам, в этот момент концентрация этанола в крови достигает 5-6 граммов на литр крови.

По его словам, у человека, принявшего большую дозу водки, падает температура тела, замедляется дыхание и учащается пульс. Кроме того, по словам Умнова, у таких пациентов могут быть спутанное сознание, несвязная речь, галлюцинации и эпилептические припадки. Также человек не может нормально передвигаться и практически не реагирует на окружающую обстановку и людей.

Врач подчеркнул, что критическая доза водки вызывает острое отравление и кому, поэтому при возникновении опасных симптомов отравления алкоголем необходимо срочно промыть пострадавшему желудок содовым раствором (чайная ложка соды на литр воды) и дать ему выпить не менее двадцати таблеток активированного угля.

Ранее психиатр-нарколог Олег Гончаров рассказал, что в мире не существует добавки, которая уменьшала бы всасывание алкоголя. По его словам, спиртное попадет сначала в печень, а потом в мозг и вызовет опьянение. Специалист сомневается, что пищевые добавки снимут симптомы алкогольного опьянения.