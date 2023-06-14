Хирург рассказал, какая доза водки убьет человека Хирург Умнов рассказал, что литр водки в течение часа убьет человека

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Литр водки, выпитый в течение часа, может убить человека, рассказал NEWS.ru хирург Александр Умнов. По его словам, в этот момент концентрация этанола в крови достигает 5-6 граммов на литр крови.

Этиловый спирт, попавший в организм в дозе до 120 мг, обезвреживается в печени. Доза алкоголя, содержание этанола в которой превышает это значение, проходит печеночный фильтр нетронутой, начинает циркулировать в крови и накапливаться в тканях. Доза становится смертельной при употреблении литра водки в течении часа, когда концентрация этанола в крови достигает 5-6 г на литр крови, — рассказал врач.

По его словам, у человека, принявшего большую дозу водки, падает температура тела, замедляется дыхание и учащается пульс. Кроме того, по словам Умнова, у таких пациентов могут быть спутанное сознание, несвязная речь, галлюцинации и эпилептические припадки. Также человек не может нормально передвигаться и практически не реагирует на окружающую обстановку и людей.

Врач подчеркнул, что критическая доза водки вызывает острое отравление и кому, поэтому при возникновении опасных симптомов отравления алкоголем необходимо срочно промыть пострадавшему желудок содовым раствором (чайная ложка соды на литр воды) и дать ему выпить не менее двадцати таблеток активированного угля.

Обязательно — горячий сладкий чай. Глюкоза даст питание клеткам мозга, а чай согреет. Уложите человека на бок, следите, чтобы он не захлебнулся рвотой, — отметил хирург.

Ранее психиатр-нарколог Олег Гончаров рассказал, что в мире не существует добавки, которая уменьшала бы всасывание алкоголя. По его словам, спиртное попадет сначала в печень, а потом в мозг и вызовет опьянение. Специалист сомневается, что пищевые добавки снимут симптомы алкогольного опьянения.