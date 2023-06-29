Хирург рассказал, какие органы водка разрушает в первую очередь Хирург Умнов: в первую очередь от водки страдают печень, поджелудочная железа и головной мозг

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Водка разрушительно воздействует практически на все органы и системы человеческого организма, с которыми соприкасается, рассказал NEWS.ru хирург Александр Умнов. Медик добавил, что напиток, кроме этилового спирта, опасен токсичными сивушными маслами. Умнов подчеркнул, что в первую очередь от водки страдают печень, поджелудочная железа и головной мозг.

Водка — это крепкий алкогольный напиток, получаемый из воды и спирта путем многократной фильтрации. Однако помимо этилового спирта в водке присутствуют сивушные масла, оказывающие дополнительное токсическое и разрушительное действие практически на все органы и системы организма, — отметил врач.

По его словам, водка приводит к дистрофии тканей сердца, пациенты страдают повышением артериального давления, нарушением ритма. Эксперт подчеркнул, что злоупотребление данным видом спиртного провоцирует жировое перерождение печени, из-за чего сначала орган становится не в состоянии перерабатывать токсины, а после развивается цирроз — замещение оставшейся ткани на рубцы.

Этиловый спирт водки опасен для такого нежного органа, как поджелудочная железа, водочный алкоголизм приводит к панкреонекрозу. Глоток водки сродни ожогу пищевода и желудка, когда обнажается слизистая органов, это может стать причиной появления язвы и даже рака этих органов. Спирт нарушает работу отделов головного мозга, в частности зрительного и слухового анализатора, мозжечка, речевого центра, — рассказал Умнов.

Он отметил, что при больших дозах водки происходит угнетение дыхательного центра, что грозит смертью. Хирург резюмировал: пристрастие к данному напитку истощает организм из-за постепенного разрушения органов, приводит к деградации личности, а потребности человека сводятся к «плотским». Он добавил, что пациенты перестают критически относиться к себе и часто совершают преступления.

Ранее психиатр-нарколог Олег Гончаров рассказал, что в мире не существует добавки, которая уменьшала бы всасывание алкоголя. По его словам, спиртное попадет сначала в печень, а потом в мозг и вызовет опьянение. Специалист сомневается, что пищевые добавки снимут симптомы алкогольного опьянения.