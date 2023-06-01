Хирург рассказал, чем вино угрожает мужчинам и их будущим детям Хирург Умнов: у пьющих вино мужчин могут родиться дети с пороками развития

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Хирург Александр Умнов рассказал NEWS.ru, что увлечение вином пагубно влияет на мужскую репродуктивную систему. Медик отметил, что спиртное нарушает кровообращение в половых органах, что ухудшает питание созревающих сперматозоидов. Он добавил, что вредная привычка угрожает рождением детей с пороками развития.

Меняется соотношение так называемых аномальных сперматозоидов к нормальным. В норме аномальные сперматозоиды составляют примерно ¼ от общего объема. Под действием алкоголя их число повышается как минимум вдвое. Оплодотворение женской яйцеклетки аномальным сперматозоидом влечет за собой тяжелые последствия — ребенок может родиться с пороками развития. Вот почему зачатие и алкоголь — вещи несовместимые, — подчеркнул Умнов.

Собеседник напомнил, что вино ухудшает состояние мужских семенников: снижается их вес, сужаются каналы, по которым выводятся уже созревшие сперматозоиды во время эякуляции. По словам эксперта, регулярное употребление алкоголя, независимо от его крепости, снижает концентрацию подвижных сперматозоидов, сокращает их выработку и количество, то есть развивается олигоспермия.

И еще. Доказано, что употребление вина вызывает повышение синтеза гонадотропных гормонов, что подавляет синтез тестостерона в яичках, — резюмировал Умнов.

Умнов ранее рассказал NEWS.ru, что злоупотребление вином грозит женщинам бесплодием, выкидышами, невынашиванием плода на поздних сроках беременности, а также полным прекращением менструального цикла. Медик добавил, что данный напиток пагубно влияет на все внутренние органы.