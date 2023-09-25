Хирург назвал тяжелые заболевания, при которых болит живот Хирург Умнов назвал боли в животе признаком кишечного кровотечения

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Боли в животе — распространенный симптом, который может указывать как на язву желудка, так и на смертельно опасное кишечное кровотечение, заявил NEWS.ru врач-хирург Александр Умнов. По его словам, при кровотечении данный симптом также сопровождается рвотой характерного цвета, похожего на цвет кофейной гущи. Кроме того, боли в животе могут указывать и на пищевое отравление.

Медицинский специалист отмечает, что боли в животе характерны для нескольких состояний и заболеваний. В частности они могут возникать при тромбозе верхней брыжеечной артерии при наличии у пациента мерцательной аритмии. Кроме того, боли в эпигастральной области часто возникают у людей, злоупотребляющих алкоголем и жирной пищей. В таком случае они указывают на развитие острого панкреатита. Однако особенно опасным является кишечное кровотечение.

Боли в эпигастральной области при наличии рвоты по типу кофейной гущи, черного стула, бледных кожных покровов, частого пульса и снижения артериального давления указывает на желудочно-кишечное кровотечение. Это тяжелое состояние, требующее немедленной квалифицированной помощи, — объяснил Умнов.

Он добавил, что у пожилых людей тянущие боли в животе возникают при паралитической кишечной непроходимости. Это состояние связано с замедлением моторики кишечника и поддается лечению с помощью клизм и приема слабительных препаратов.

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