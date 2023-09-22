Диетолог назвала природный антибиотик с «невероятным ароматом» Диетолог Микитюк назвала малиновое варенье природным антибиотиком

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Малиновое варенье является природным антибиотиком, богатым антиоксидантами, которые сохраняются даже после тепловой обработки, рассказала NEWS.ru диетолог Людмила Микитюк. Именно это свойство варенья используют во время простуды, указала она.

В малиновом варенье содержится ацетилсалициловая кислота, укрепляющая иммунитет и легко устраняющая симптомы даже гриппа. Очень ценный природный ингредиент у вас дома, и не надо идти в аптеку, — сообщила Микитюк.

Кроме того, в малиновом варенье есть эфирные масла, отвечающие за насыщенный аромат, которые благотворно влияют на нервную систему, добавила она.

В малиновом варенье много витаминов — А, группы B, PP, много магния, железа и йода. Также в нем содержатся натуральные пектины, способствующие выведению токсинов, патогенов и вредных веществ, которые провоцируют различные заболевания, — подчеркнула врач.

Ранее доктор медицинских наук Дмитрий Еделев назвал не более чем мифом расхожее мнение, что малиновое варенье якобы может снизить температуру при простуде. Эксперт отметил, что малиновое варенье является распространенным пищевым аллергеном.

Взбодриться и повысить низкое давление может помочь черный чай, рассказала диетолог Маргарита Королева. По ее словам, такие свойства появляются у напитка благодаря содержанию в нем кофеину, поэтому он полезен для людей с гипертонией.