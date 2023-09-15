Терапевт раскрыла полезные свойства черного чая Терапевт Королева: черный чай поможет взбодриться и повысить давление

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Черный чай может помочь взбодриться и повысить низкое давление, рассказала врач-терапевт, диетолог Маргарита Королева. В беседе с «Москвой 24» специалист уточнила, что такие свойства у напитка появляются благодаря содержанию в нем кофеина. Она подчеркнула, что черный чай полезен для людей с гипотонией.

Черный чай может повышать давление из-за наличия кофеина. Поэтому он будет полезен для людей с гипотонией. То есть для тех, кто страдает от сниженного артериального давления. Они могут его подправлять с использованием черного чая, — пояснила Королева.

Кроме того, напиток содержит большое количество антиоксидантов. Диетолог рассказала, что благодаря этому черный чай укрепляет иммунитет, защищает клеточные субстанции от свободных радикалов. Врач предупредила, что при этом не стоит злоупотреблять напитком. Она порекомендовала выпивать не более двух-трех чашек чая в день.

Врач-диетолог Михаил Гинзбург ранее рассказал, что наибольшую пользу для здоровья кишечника могут принести кисломолочные напитки. При этом лучше выбирать те, в которых не содержится сахар. Он добавил, что в них есть бифидо- и лактобактерии, которые защищают иммунитет и оказывают противовоспалительное действие.