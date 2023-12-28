Хирург назвал самый полезный для здоровья вид мяса Хирург Умнов: самым полезным для здоровья мясом является курятина

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Самым полезным для здоровья человека видом мяса является курятина, рассказал NEWS.ru преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов. По его словам, данный продукт можно употреблять в пищу каждый день. Он отметил, что мясо кур богато калием, магнием, цинком, железом и фосфором.

Курятина богата витаминами A, B, C, H, а также калием, магнием, цинком, железом и фосфором. Это самый полезный вид мяса, его можно есть каждый день. Лучше отдать предпочтение такому варианту: куриная грудка с креветками. Ведь микроэлементов и витаминов больше в куриной грудке, а макроэлементов — в креветке. Таким образом можно восполнить баланс натрия, калия, фосфора, серы, жирных кислот в организме, — добавил Умнов.

Ранее нутрициолог Вероника Гусакова заявила, что калорийность салата оливье можно снизить, если заменить колбасу отварным мясом, а соленые огурцы — свежими. Эксперт отметила, что вместо майонеза из магазина лучше использовать домашний. Покупной майонез содержит 67% жиров и более 600 ккал на 100 граммов.

До этого врач-эндокринолог Наталия Тананакина рассказала, что переход с диетической пищи на жареную и обильную должен быть плавным. Специалист уточнила, что резкая смена рациона может привести к нежелательным последствиям, в том числе к развитию заболеваний. Первое время лучше избегать излишнего употребления жиров.