Хинштейн передумал защищать женщину, получившую удар в живот на митинге

https://static.news.ru/photo/e6204176-5fc2-11eb-8dd4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава комитета Государственной думы по информационной политике Александр Хинштейн передумал защищать 54-летнюю петербурженку Маргариту Юдину, которая на митинге получила удар в живот от силовика и была госпитализирована.

Хинштейн сообщил, что его мнение о ситуации изменилось после разговора с руководством МВД.

Подробно обсудил ситуацию с руководством МВД и прокуратуры. Полицейский действительно перед этим подвергся нападению, потому и воспринял бежавшую наперерез ему женщину как реальную угрозу, жёстко на неё среагировав. Это серьёзно меняет дело, поэтому отзываю свои запросы, — написал политик в Twitter.

Инцидент произошёл в субботу, 23 января, когда по всей России проходили акции в поддержку оппозиционера и блогера Алексея Навального. В Санкт-Петербурге один из сотрудников правоохранительных органов ударил в живот женщину, ей потребовалась помощь врачей.

Позже сам силовик пришёл к ней в больницу с цветами и умолял о прощении. Он пояснил, что за несколько минут до этого случая на него напали, а забрало шлема было запотевшим, и он не мог разглядеть, кто перед ним. Примечательно, что сама Юдина его сначала простила, но затем стало известно, что она всё же хочет обратиться за разбирательством в Следственный комитет России (СКР).

Что касается Хинштейна, то он изначально сообщил, что направил запросы в Генпрокуратуру и в СКР о привлечении сотрудника ГУ МВД Санкт-Петербурга к уголовной ответственности. Депутат назвал его действия необоснованным применением физической силы. Однако теперь появились обстоятельства, которые заставили его изменить точку зрения.

Ранее NEWS.ru писал, что телеведущий Владимир Соловьёв назвал провокацией ситуацию с 54-летней петербурженкой Маргаритой Юдиной, которую силовик ударил ногой в живот в ходе несогласованной акции протеста 23 января. Он призвал наградить силовика и обеспечить его жильём.