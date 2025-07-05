Химозные соусы не беру! Делаю тартар из сметаны и желтков за 5 минут. Летний вариант классического соуса — лёгкий и ароматный, отлично подходит к рыбе, мясу и овощам. Нежная сметана гармонично сочетается с насыщенными желтками, чесноком и свежим укропом, а зернистая горчица придаёт пикантную остринку. Солёный огурец добавляет хруст и свежесть, делая соус более интересным и ярким.
Ингредиенты
- Сметана — 4 ст. л.
- Желтки варёных яиц — 2 шт.
- Чеснок — 2 зубчика
- Укроп — небольшой пучок
- Горчица зернистая — 1 ч. л.
- Соленый огурец — 1 шт.
- Соль, перец — по вкусу
Приготовление
- Сметану, варёные желтки, чеснок, укроп и горчицу положите в чашу блендера. Измельчите до однородной кремовой массы. Солёный огурец нарежьте мелкими кубиками и добавьте в соус.
- Хорошо перемешайте ложкой. При необходимости добавьте соль и перец по вкусу.
Подавайте сразу или охладите в холодильнике для лучшего вкуса.
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