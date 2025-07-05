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05 июля 2025 в 10:30

Химозные соусы не беру! Делаю тартар из сметаны и желтков за 5 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Химозные соусы не беру! Делаю тартар из сметаны и желтков за 5 минут. Летний вариант классического соуса — лёгкий и ароматный, отлично подходит к рыбе, мясу и овощам. Нежная сметана гармонично сочетается с насыщенными желтками, чесноком и свежим укропом, а зернистая горчица придаёт пикантную остринку. Солёный огурец добавляет хруст и свежесть, делая соус более интересным и ярким.

Ингредиенты

  • Сметана — 4 ст. л.
  • Желтки варёных яиц — 2 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Укроп — небольшой пучок
  • Горчица зернистая — 1 ч. л.
  • Соленый огурец — 1 шт.
  • Соль, перец — по вкусу

Приготовление

  1. Сметану, варёные желтки, чеснок, укроп и горчицу положите в чашу блендера. Измельчите до однородной кремовой массы. Солёный огурец нарежьте мелкими кубиками и добавьте в соус.
  2. Хорошо перемешайте ложкой. При необходимости добавьте соль и перец по вкусу.

Подавайте сразу или охладите в холодильнике для лучшего вкуса.

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яйца
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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