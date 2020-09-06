Гуляющая по Петербургу «Смерть» попала на видео

прогуливается человек в костюме Смерти. Кадры были опубликованы в социальных сетях.
Отмечается, что «Смерть» гуляла по Баскову переулку. На видео заметно, что голова костюма непропорционально большая по сравнению с остальными его частями, а вместо пальцев- длинные когти.
За руку «Смерть» ведёт молодая девушка. Видео
Как ранее писал NEWS.ru, во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга сотрудники полиции вычислилителефонного террориста, давшего ложную наводку на бомбу в учебном заведении.
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