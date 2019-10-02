Российский предприниматель и бывший кандидат в президенты РФ Павел Грудинин подал в суд на одну из столичных больниц из-за бракоразводного процесса.
В настоящее время между бывшими супругами всё ещё решается вопрос о разделе имущества.
Прямо перед оформлением документов бывшая жена политика Ирина Грудинина обратилась в Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. Владимирского, специалисты которого признали её инвалидом второй группы. По закону недееспособному супругу полагается 2/3 имущества.
Сам политик заподозрил неладное и подал иск на больницу,
Ранее News.ru писал, что Московский областной суд оставил без изменений решение первой инстанции, согласно которому бывшая супруга экс-кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина получила две трети доли совместного имущества. Речь идёт о банковских счетах, ценных бумагах и акциях.
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