https://static.news.ru/photo/7713b83e-e4fe-11e9-be5e-fa163e074e61_660.jpg Павел Грудинин Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Российский предприниматель и бывший кандидат в президенты РФ Павел Грудинин подал в суд на одну из столичных больниц из-за бракоразводного процесса.

В настоящее время между бывшими супругами всё ещё решается вопрос о разделе имущества.

Прямо перед оформлением документов бывшая жена политика Ирина Грудинина обратилась в Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. Владимирского, специалисты которого признали её инвалидом второй группы. По закону недееспособному супругу полагается 2/3 имущества.

Сам политик заподозрил неладное и подал иск на больницу, сообщает Mash.

Ранее News.ru писал, что Московский областной суд оставил без изменений решение первой инстанции, согласно которому бывшая супруга экс-кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина получила две трети доли совместного имущества. Речь идёт о банковских счетах, ценных бумагах и акциях.